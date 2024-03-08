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ПолітикаРосійська Федерація

Посольство США попередило про можливі теракти в Москві

Анастасія Шепелева | Олексій Волошинов
8 березня 2024 р.

Посольство Сполучених Штатів у Росії рекомендувало своїм громадянам не відвідувати публічні заходи у Москві протягом 48 годин.

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Будівля посольства США в Москві
Будівля посольства США в МосквіФото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance

Посольство Сполучених Штатів Америки в Росії повідомило про ймовірну загрозу терактів у Москві. "Посольство стежить за повідомленнями про те, що екстремісти планують здійснити напади на великі заходи в Москві, включно з концертами", - йдеться на його сайті в повідомленні, опублікованому в четвер, 7 березня.

Дипломатичне представництво закликало своїх громадян, які перебувають у країні, уникати відвідувань "великих зібрань" протягом найближчих 48 годин. Серед інших рекомендацій посольства - "стежити за новинами в місцевих ЗМІ" і бути "уважними до свого оточення".

З посиланням на американське посольство аналогічну інформацію опублікувало МЗС Великобританії.

6 березня міністерство закордонних справ Німеччини посилило рекомендації щодо поїздок до Росії і "категорично" не рекомендує подорожі до РФ. Зміну внесено у зв'язку з подальшим "погіршенням ситуації" і "зростанням кількості довільних арештів".

 