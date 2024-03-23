Путін стверджує, що терористи намагалися втекти в Україну

За словами Путіна, вже затримано 11 осіб, підозрюваних у причетності до нападу на "Крокус сіті холл". Він погрожує "справедливим та неминучим покаранням" всім "виконавцям, організаторам та замовникам" теракту.

Четверо затриманих підозрюваних у скоєнні теракту в "Крокус сіті холл" у підмосковному Красногорську, намагаючись сховатися, рухалися у бік України, де для них нібито було підготовлено "вікно" для переходу через кордон. Про це у суботу, 23 березня, заявив президент Росії Володимир Путін у відеозверненні до росіян.

"Вони намагалися втекти та рухалися у бік України, де, за попередніми даними, для них з українського боку було підготовлено "вікно" для переходу державного кордону", - сказав він.

Також Путін зазначив, що правоохоронні органи РФ затримали 11 осіб, нібито причетних до теракту. "Федеральна служба безпеки Росії та інші правоохоронні органи працюють над виявленням, розкриттям усієї пособницької бази терористів - тих, хто забезпечив їх транспортом, намічав шляхи відходу від місця злочину, готував схованку, схованки зі зброєю та боєприпасами", - сказав він.

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Президент РФ, окрім цього, повідомив про введення в Москві, Підмосков'ї та інших регіонах РФ додаткових заходів антитерористичного та антидиверсійного характеру. "Головне зараз - не дати тим, хто стоїть за цією кривавою бійнею, вчинити нові злочини", - сказав Путін.

За його словами, "Росія встановить особи всіх причетних до теракту" та "покарає кожного, хто його готував". "Всі виконавці, організатори та замовники цього злочину понесуть справедливе та неминуче покарання, ким би вони не були, хто б їх не направляв. Ми встановимо та покараємо кожного, хто стоїть за спиною терористів, хто готував це злодіяння, цей удар по Росії, по нашому народу", - заявив Путін.

ГУР: Версія РФ про "вікно" не витримує жодної критики

У Головному управлінні розвідки (ГУР) міністерства оборони України тим часом заявили, що версія російської сторони на намагання виконавців теракту нібито втекти у бік України не витримує жодної критики. Як зазначив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону у суботу, через повномасштабне російське вторгнення прикордонні території насичені військами РФ, спецагентами, представниками спецслужб та силовиками.

"Лінія кордону замінована, спостереження ведеться всіма засобами, включно з аеророзвідкою, з обох боків. Такі області, як Бєлгородська і Курська, взагалі зараз є зоною активних бойових дій після останніх подій. І, зрозуміло, ця версія не витримує критики, це розуміють усі у світі, крім, можливо, зазомбованого російського населення", - сказав він.

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За його словами, зараз є всі ознаки, що теракт є діяльністю російських спецслужб. А далі, цілком імовірно, у РФ "буде нагнітання істерії, закручування гайок і ліквідація навіть формальних залишків громадянських прав і свобод", проте на перебіг війни це не матиме помітного впливу.

Також Юсов зазначив, що РФ спробує використати напад на "Крокус" для зміни ситуації на міжнародній арені, щоб "перетворити образ агресора на режим жертви". "І дуже важливо нагадувати, що саме діяльність режиму Путіна здебільшого призводить або до ним самим організованих терактів, або через невиконання обов'язків спецслужбами", - додав представник ГУР.

МЗС України відкинуло причетність Києва до теракту

Міністерство закордонних справ України напередодні категорично відкинуло звинувачення у нібито причетності Києва до теракту. "Вважаємо такі звинувачення спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства", - йдеться в заяві МЗС.

Також українські дипломати вказали на те, що "російський режим має довгу історію кривавих провокацій спецслужб" і "готовий вбивати власних громадян заради політичних цілей". "Закликаємо міжнародну спільноту рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України до стрілянини в Красногорську та посилити підтримку нашої держави у протистоянні злочинній російській агресії", - наголосили в МЗС України.

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Нагадаємо, що станом на другу половину дня суботи, 23 березня, Слідчий комітет Росії (СК РФ) виявив вже 133 загиблих внаслідок нападу на концертну залу "Крокус сіті холл" у Підмосков'ї. Також у комітеті стверджують, що під час атаки, окрім зброї, терористи застосовували легкозаймисту рідину для підпалу приміщень концертної зали. Внаслідок підпалу там зайнялася велика пожежа, яка призвела до обрушення частини конструкцій.