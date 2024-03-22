Подоляк: Україна не має стосунку до нападу в Підмосков'ї

Україна ніколи не використовувала терористичні методи війни, на відміну від РФ, наголосив радник глави ОП Михайло Подоляк. Все буде вирішено саме на полі бою, додав він.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до стрілянини, скоєну невідомими в концертному залі в Московській області РФ у п'ятницю, 22 березня.

"Давайте зафіксуємо. Україна абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій", - зазначив він у відео, опублікованому у Telegram.

Він нагадав, що Україна веде "повноцінну, повномасштабну, величезну, інтенсивну війну" з російською регулярною армією і з РФ. "І безвідносно до всього, все буде вирішено саме на полі бою для України. Важливо провести ефективні бойові дії, наступальні дії для того, щоб знищити російську регулярну армію і таким чином закінчити цю війну", - наголосив Подоляк.

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Україна, за його словами, ніколи не використовувала терористичні методи війни, на відміну від РФ. При цьому він нагадав, що навіть в новітній російській історії неодноразово були прецеденти, коли використовувались теракти проти своїх громадян для виправдання наступальних бойових дій.

Також Подоляк звернув увагу, що ще задовго до теракту дипломатичні представники іноземних держав у Росії попереджали про можливість проведення терактів для наступних пропагандистських чи якихось інших дій РФ". "Для того, щоб продовжувати виправдовувати масштабну мобілізацію, мілітаризацію та абсолютно зухвалі геноцидні ракетні обстріли цивільного населення України", - сказав радник глави ОПУ.

ГУР: Теракт - провокація режиму Путіна

Тим часом у Головному управлінні розвідки міноборони України заявили, що теракт у Підмосков'ї є провокацією російських спецслужб. "Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити", - заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі виданню "Українська правда".

Своєю чергою російська збройна опозиція з "Легіону Свобода Росії" також звинуватила у теракті "терористичний режим Путіна". "У трагедії, що сталася, сьогодні в Москві ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі та не здивовані черговою кривавою провокацією", - йдеться у заяві легіону.

Зазначається, що готувався теракт і його медійне висвітлення.

США: Немає жодних ознак причетності України

Також прокоментував теракт Білий дім, зазначивши, що не має жодних ознак того, що Україна причетна до "жахливого" нападу на концертний зал у РФ. "Наразі немає жодних ознак того, що Україна або українці були причетні до стрілянини", - цитує агенція AFP речника Ради національної безпеки Джона Кірбі.

Він наголосив, що США нині збирають інформацію про обставини теракту. Також Кірбі висловив співчуття жертвам нападу. "Кадри просто жахливі і їх важко дивитися, і наші думки, очевидно, будуть з жертвами цієї жахливої, жахливої стрілянини", - наголосив речник Ради нацбезпеки США. Водночас Кірбі запевнив, що Вашингтон не знав про цю атаку заздалегідь.

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Нагадаємо, ввечері 22 березня в місті Красногорськ, що у Підмосков'ї, невідомі вчинили нападіз застосуванням вогнепальної зброї на концертний хол "Крокус сити холл". Внаслідок нападу, за попередніми даними ФСБ, 40 людей загинули і понад 100 постраждали.