Лідери ЄС та Німеччини засудили теракт у "Крокусі"

Канцлер ФРН Шольц, глава МЗС Бербок та віцеканцлер Габек співчувають сім'ям жертв атаки на "Крокус сіті холл". Лідери ЄС закликали також зберігати єдність у боротьбі з тероризмом.

Німеччина засуджує атаку на концертний зал "Крокус сіті холл" у підмосковному Красногорську, про що заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у суботу, 23 березня. "Ми засуджуємо жахливий терористичний напад на безневинних глядачів концерту, - написав глава німецького уряду в соцмережі X. - Наші думки - із сім'ями жертв та всіма пораненими".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила про те, що йдеться про "боягузливий, нелюдський терор", який Берлін засуджує, де б його не було скоєно. "Ми співчуваємо народу Росії", - додала вона, висловивши співчуття сім'ям жертв. "Невинні люди, які просто хотіли піти на рок-концерт, були холоднокровно вбиті", - зазначила глава МЗС у соцмережі X.

У свою чергу віцеканцлер ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) особливо наголосив на необхідності якнайшвидше прояснити передумови нападу. Він також висловив співчуття родичам жертв.

У ЄС заявили про необхідність боротьби з тероризмом

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) теж засудила теракт і вказала на те, що відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". "Мої думки з жертвами та їхніми родинами в цей трагічний час", - зазначила вона у дописі у соцмережі X.

Засудив теракт і голова Євроради Шарль Мішель. "Загибель невинних людей будь-де - це людська трагедія, і я висловлюю співчуття жертвам та їхнім сім'ям", - написав Мішель у соцмережі Х.

Із засудженням атаки виступив і верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. "Я рішуче засуджую жахливий напад, скоєний під Москвою минулої ночі. Тероризм знову взявся за беззахисних людей. Міжнародне співтовариство має залишатися твердо єдиним проти лиха тероризму", - написав він у соцмережі X.

Нагадаємо, що станом на ранок суботи, 23 березня, Слідчий комітет Росії (СК РФ) виявив вже 133 загиблих внаслідок нападуна концертну залу "Крокус сіті холл" у Підмосков'ї. Також у комітеті стверджують, що під час атаки, окрім зброї, терористи застосовували легкозаймисту рідину для підпалу приміщень концертної зали. Внаслідок підпалу там зайнялася велика пожежа, яка призвела до обрушення частини конструкцій.