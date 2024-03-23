Німецький експерт: Теракт у Підмосков'ї вчинила ІД

На думку професора Королівського коледжу Лондона Петера Ноймана, на причетність ІД до атаки у Підмосков'ї вказують одразу кілька факторів. Про ймовірну відповідальність ІД повідомляють й американські ЗМІ.

До нападу на підмосковну концертну залу "Крокус Сити Холл" причетна терористична організація "Ісламська держава", впевнений професор Королівського коледжу Лондона Петер Нойман (Peter Neumann). "Я і мої колеги можемо підтвердити це на 100%", - написав Нойман у соцмережі Х у суботу, 23 березня.

За його словами, на причетність ІД до атаки у Підмосков'ї вказують одразу кілька факторів. Перший - "лист із визнанням" від організації. Другий - "комплексна атака відповідно до modus-operandi (образу дії - Ред.) ІД". Третій - попередження США про ймовірність терактів в РФ. Четвертий - відділення ІД "Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К) "веде вербування на території колишнього Радянського Союзу". "Це був не Путін, це була не Україна. Це було ІД!" - підсумував аналітик.

Про причетність до ІД до теракту писали американські ЗМІ

Раніше інформацію про причетність "Ісламської держави" до теракту в концертній залі було опубліковано газетою The New York Times (NYC) та телеканалом CBS. За їхніми даними, американські чиновники передали росіянам розвіддані про атаку, що готується, а також розмістили відповідне попередження на сайті свого посольства в Москві.

Водночас газета "Комерсант" із посиланням на неназвані джерела писала, що за організацією теракту може стояти "Російський добровольчий корпус", який підтримує Україну у збройному опорі агресії РФ і нещодавно разом із іншими підрозділами російської збройної опозиції проводив "обмежену воєнну операцію" на території Бєлгородської та Курської областей РФ.

Офіційної версії щодо причетних до теракту немає

Зауважимо, що влада РФ досі не оприлюднила офіційної версії того, хто може стояти за нападом на "Крокус Сити Холл". Втім, окремі російські політики, зокрема колишній президент РФ Дмитро Медведєв, вже припустили, що за нападом може стояти "київський режим".

Натомість в міністерстві закордонних справ України такі звинувачення назвали "спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві".

У МЗС вважають, що ця провокація спрямована на "створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства".

Закиди відкинули також в Офісі президента України, а в головному розвідувальному управлінні міністерства оборони України назвали теракт у Підмосков'ї провокацією російських спецслужб.

В адміністрації президента США зазначили, що не має жодних ознак того, що Україна причетна до нападу на концертний зал.