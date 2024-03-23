Експерт: Кремль використовує теракт для пропаганди

Відповідальність за теракт у "Крокус сіті холлі" взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Голова "Проєкту з протидії екстремізму" Ганс-Якоб Шіндлер - про те, як на атаку відреагує Кремль.

DW обговорила теракт у "Крокус сіті холлі" та можливу причетність до нього "Ісламської держави" з експертом із Близького Сходу Гансом-Якобом Шіндлером (Hans-Jakob Schindler), який очолює "Проєкт із протидії екстремізму" (Counter Extremism Project) у Нью-Йорку та Берліні.

DW: Чому так звана "Ісламська держава" атакувала Москву?

Ганс-Якоб Шіндлер: Звичайно, Росія - одна з цілей "Ісламської держави". І мій проєкт, і уряд США припускають, що з найбільшою вірогідністю напад здійснило відділення ІД "Вілаят Хорасан". Останніми місяцями пропаганда цього угруповання проти Росії помітно активізувалася. Уряд США заявив, що два тижні тому, 7 березня, він передав Росії розвіддані про те, що найближчими тижнями концерти в Росії стануть ціллю "Вілаят Хорасан". Усе вказує на те, що вони стоять за цим нападом.

Ви говорите, що американські чиновники попереджали Москву про можливість такої атаки. Виходить, їх не сприйняли всерйоз?

Голова "Проєкту з протидії екстремізму" Ганс-Якоб Шіндлер Фото: DW

На жаль, президент Путін виступив з офіційною заявою, в якій він, по суті, висміяв розвіддані і назвав їх шантажем, мовляв, американці хотіли показати, що "Росія - не у безпеці". Це погано закінчилося.

Повернемося до терористичного угруповання "Ісламська держава". Наскільки великою є її присутність у Росії та в регіоні, щоб вона становила загрозу?

"Аль-Каїда" та "Ісламська держава" завжди мали присутність у Росії. Нагадаю, що в 90-ті та на початку двохтисячних було кілька терактів під керівництвом "Аль-Каїди". Схоже, до вчорашнього теракту причетні виконавці з Таджикистану. Таджицькі виконавці, пов'язані з ІД, неодноразово потрапляли під арешт у Європі, зокрема 2020 року в Німеччині. Ці групи є частиною ІД, і вони націлені насамперед не на завоювання території, а на атаки в інших країнах. Спроб було чимало.

Чого варто очікувати зараз? Як відповість Кремль?

Це, звичайно, ще один сумний бік цієї історії. Москва і російський уряд активно займаються пропагандою. І вони зроблять із цього нападу все, що захочуть. Тож, звісно, це ганьба для російських спецслужб, і ганьба, що Володимир Путін висміяв розвіддані, які вказують саме на цей тип атаки. Російський наратив уже конструює іншу реальність. Представник МЗС Росії заявив, що якщо в американців є розвіддані, то вони повинні передати їх Росії, що вони і зробили перед атакою.

Тож ми вже живемо в альтернативній реальності, де офіційна заява, випущена офіційними пропагандистськими медіа "Ісламської держави" з визнанням відповідальності за цю атаку, розглядається як можлива фальшивка, можлива неправда. І раптом починають вказувати на Україну. Тож, на жаль, тому, що говорять у Росії, наразі складно довіряти.

Ви говорите, що тепер звинувачують Україну. Що це може означати для (розв'язаної Росією. - Ред.) війни, яка там триває?

Я маю на увазі, що це автократичний режим. І він явно став ще більш авторитарним останніми роками, особливо після вторгнення в Україну 2022 року. Я думаю, режим продовжить рух у цей бік. Це можуть бути подальші атаки на Україну, нова мобілізація солдатів у Росії. Режим використовуватиме цю атаку. Він не буде об'єктивно розслідувати цей напад, принаймні публічно, і буде використовувати його в пропаганді. І, на жаль, це означатиме, що тиск на Україну, швидше за все, посилиться.