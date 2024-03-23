"ІД" взяла на себе відповідальність за теракт в "Крокусі"

Терористична організація "Ісламська держава" опублікувала фотографії, як стверджується, нападників на "Крокус сіті холл". Терористи назвали цю атаку "найбільш жорстокою за останні роки".

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД) взяло на себе відповідальність за теракт в "Крокус сіті холл" у підмосковному Красногорську та опублікувало фотографії ймовірних виконавців нападу. ІД при цьому назвала цю атаку "найбільш жорстокою за останні роки".

"Озброєні автоматами, пістолетами та бомбами, бійці завдали Росії важкого удару, націлившись на тисячі християн у музичному залі", - йдеться у заяві ІД, оприлюдненій близьким до угруповання пропагандистським агентством Amaq.

Також представники ІД заявили, що бойовики вбили "десятки християн" у рамках своєї війни з країнами, які, як вони стверджують, борються з ісламом.

При цьому російські Telegram-канали зпівставили фото ІД із кадром Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, яка прозвітувала про затримання виконавців теракту. Журналісти стверджують , що за одягом та рисами обличчя ідентифіковано трьох нападників.

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Нагадаємо, що станом на другу половину дня суботи, 23 березня, Слідчий комітет Росії (СК РФ) виявив вже 133 загиблих внаслідок нападу на концертну залу "Крокус сіті холл" у Підмосков'ї. Також у комітеті стверджують, що під час атаки, окрім зброї, терористи застосовували легкозаймисту рідину для підпалу приміщень концертної зали. Внаслідок підпалу там зайнялася велика пожежа, яка призвела до обрушення частини конструкцій.