Теракт у "Крокус Сіті": що відомо про угруповання ІДІЛ-К?

Що відомо про терористичне угруповання "Ісламська держава-Хорасан", яке взяло на себе відповідальність за напад на концертний зал у Підмосков'ї? Джихадисти, які діють з Афганістану, активізували свою діяльність у Росії.

Невдовзі після терористичного нападу на концертний зал "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї в ніч на 22 березня відгалуження міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), що називає себе "Ісламська держава провінції Хорасан" ( "ІД-Хорасан або ІДІЛ-К), взяло на себе відповідальність за скоєне. Заява була оприлюднена через пов'язаний з ІД ресурс Amaq і поширена на платформі Telegram. Згодом бойовики ІД поширили відео теракту у "Крокус Сіті".

Хто стоїть за ІДІЛ-К?

ІДІЛ-К вважається одним з найжорстокіших відгалужень ІД. Починаючи від 2015 року, це міжнародне джихадистське терористичне угруповання відповідальне за смерті тисяч людей унаслідок нападів в Афганістані та Пакистані.

Назва угруповання походить від Хорасану - давньої назви регіону, що охоплює частини Ірану, Туркменістану та Афганістану, хоча, власне, його діяльність виходить за межі цього регіону.

ІДІЛ-К була заснована в 2014 році групою перебіжчиків з радикального ісламістського руху "Талібан" та міжнародного терористичного угруповання "Аль-Каїда" в Пакистані та Афганістані. Саме угруповання ІДІЛ-К сповідує насильницьку інтерпретацію джихадизму.

У 2015 році угруповання офіційно назвало себе відгалуженням ІД у регіоні Хорасан. Як і ІД, ІДІЛ-К також ставить собі за мету створення міжнародного халіфату - держави для мусульман із законами й правилами, написаними згідно з їхньою власною радикальною інтерпретацією ісламу.

Чи підтримує ІДІЛ-К контакти з іншими джихадистськими угрупованнями?

Аналітики описують зв'язки між членами ІДІЛ-К та іншими ісламістськими терористичними угрупованнями як досить мінливі, оскільки бойовики й фракції з таких угруповань, як "Аль-Каїда" і "Талібан", часто переходять до ІДІЛ-К.

До того, як "Талібан" повернув собі владу в Афганістані в серпні 2021 року, як американські, так і колишні афганські урядові сили завдавали ударів по ІДІЛ-К в Афганістані, насамперед намагаючись знищити багатьох її ватажків середньої та вищої ланки.

Однак безпековий вакуум, що постав унаслідок виведення військ США з Афганістану, надав угрупованню нового імпульсу. Це дозволило їм створити нові тренувальні табори та розширити свої міжнародні мережі.

Жертви атаки ісламістів у Пакистані в січні 2021 року Фото: Abdul Ghani Kakar/DW

Наскільки тісні стосунки ІДІЛ-К з талібами?

Таліби запевняють, що вони намагаються стримувати діяльність ІДІЛ-К, і стверджують, що їхні сили безпеки заарештували й затримали тисячі членів угруповання з моменту повернення руху до влади.

Однак, за повідомленнями ЗМІ, можливості талібів стримувати угруповання вважаються недостатніми й неефективними, оскільки напади його джихадистів на етнічні та релігійні меншини в Афганістані стають дедалі частішими.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) неодноразово висловлювала занепокоєння тим, що такі угруповання, як "Аль-Каїда" та ІДІЛ-К, через свої зв'язки з членами "Талібану" можуть заволодіти сучасною зброєю НАТО, залишеною міжнародними військами, які вивели з Афганістану. Ця країна стала для них притулком через брак контролю за ситуацію з безпекою.

Бойовики руху "Талібан" у березні 2020 року Фото: NOORULLAH SHIRZADA/AFP/Getty Images

Нещодавня терористична діяльність ІДІЛ-К

ІДІЛ-К взяла на себе відповідальність за вибух бомби в іранському місті Керман 3 січня 2024 року, внаслідок чого загинуло 95 людей. За повідомленнями інформагентств, американські спецслужби застерегли уряд у Тегерані про заплановану атаку за кілька тижнів до неї, як і у випадку з нещодавнім терактом у Москві.

З часу своєї нещодавньої появи це терористичне угруповання дедалі більше зосереджує свою увагу на Росії. Раніше в березні цього року представники американської розвідки повідомили, що угруповання активно діє в Росії й планує напади в Москві.

ФСБ РФ заявила, що запобігла збройному нападу джихадистів на синагогу в Калузькій області під Москвою 7 березня.

На думку експертів, одним із мотивів терактів у Росії могло стати втручання Кремля у громадянську війну в Сирії. Адже Москва підтримувала президента Сирії Башара Асада і завдавала авіа- та ракетних ударів по позиціях ІД. Відтоді багато ватажків ІД засудили Путіна як лідера, на руках якого кров мусульман.

Пропаганда ІДІЛ-К також нерідко пояснює свої дії історією радянського вторгнення в Афганістан та окупацією радянськими військами Афганістану з 1979 по 1989 рік.

Загроза й для Європи

Крім РФ, це ісламістське угруповання намагається скоїти теракти в Європі. Приміром, за останні роки німецька поліція заарештувала декількох прихильників ІДІЛ-К.

Останній раз двох підозрюваних у прихильності до "Ісламської держави" заарештували в березні у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Їх звинуватили у плануванні нападу на шведський парламент.

Раніше ватажки ІДІЛ-К оголосили, що завдаватимуть ударів у відповідь проти Швеції, Нідерландів і Данії, оскільки в цих країнах були випадки спалення Корану.

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