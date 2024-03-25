У Франції запровадили найвищий рівень терористичної загрози

Влада Франції запровадила в країні найвищий рівень терористичної загрози через теракт у "Крокус Сіті Холі", відповідальність за який взяла "Ісламська держава".

На тлі нападу на "Крокус Сіті Хол" у Франції оголошено найвищий рівень загрози терактів, повідомив у неділю, 24 березня, у соцмережі X прем'єр-міністр країни Габріель Атталь.

Відповідне рішення було ухвалене за підсумками засідання Ради оборони та національної безпеки, скликаного президентом Франції Емманюелем Макроном у зв'язку із терактом в РФ.

"З огляду на заяву "Ісламської держави" про те, що вона бере на себе відповідальність за напад (у Підмосков'ї - Ред.), і погрози, що надходять нашій країні, ми вирішили підняти значення Vigipirate (національної системи оповіщення про терористичні загрози. - Ред.) до найвищого рівня" - зазначив Атталь.

Французька система оповіщення про терористичні загрози має три рівні, найвищий з них активується після нападу у Франції чи за кордоном або коли загроза такого нападу вважається неминучою, зауважує Reuters.

Це дозволяє застосовувати виняткові заходи безпеки, такі як посилене патрулювання збройних сил у громадських місцях, як-от вокзали, аеропорти та релігійні місця.

Востаннє такий рівень терористичної загрози у Франції запроваджували в середині жовтня 2023 року на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході після нападу ХАМАСу на Ізраїль, а також вбивства вихідцем із Чечні шкільного вчителя в місті Аррас із вигуками "Аллах акбар". Тоді країну захлеснула хвиля хибних повідомлень про мінування об'єктів транспортної мережі, шкіл та культурних центрів.

Париж скоротив кількість глядачів на відкритті Олімпіади

На початку березня видання Politico писало, що Макрон розпорядився скоротити кількість глядачів на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі, яка відбудеться 26 липня, через можливу загрозу терактів. За даними медіа, спецслужби країни на той момент не фіксували ризику терактів під час Олімпіади, але висловлювали побоювання щодо "ісламського тероризму".

У МВС Франції вважають, що низка терористичних угруповань, серед яких "Ісламська держава" та "Аль-Каїда", розглядають країну як можливу мету майбутніх атак, проте їхній організації з-за кордону заважає нестача "фінансових можливостей".

Німеччина також побоюється атак з боку ІДІЛ-К

В інших європейських країнах також побоюються нападів ісламістів після того, як відповідальність за атаку в Росії у взяло на себе терористичне угруповання "Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К ) - відгалуження "Ісламської держави" в Афганістані.

Так, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) зазначила, що Берлін виходить із версії про те, що теракт у Підмосков'ї було організовано саме ІДІЛ-К. За її словами, бойовики цього осередку ІД наразі становлять "найбільшу ісламістську загрозу" і для Німеччини.

19 березня Федеральна прокуратура ФРН заарештувала у місті Ґера (федеральна земля Тюрінґія) двох ймовірних членів ІДІЛ-К. Афганців підозрюють у плануванні нападу на шведський парламент.

Незважаючи на повідомлення ісламістів, російська влада досі не оприлюднила офіційну позицію щодо організаторів теракту, але підживлює версію про "український слід" базуючись на закидах про те, що нападники, начебто, планували виїхати в Україну. В Києві ці закиди категорично спростовують.