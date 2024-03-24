Бойовики ІД оприлюднили відео атаки на "Крокус Сіті Холл"

За оновленими даними внаслідок теракту в "Крокус Сіті Холлі" постраждали 152 людини. Кількість загиблих незмінна - 133. Попри заяви ІД про відповідальність, влада РФ досі не називає офіційну версію нападу.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД) оприлюднило відео нападу на концертну залу "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї 22 березня. Відеоролик тривалістю близько півтори хвилини з'явився в Telegram-каналі близького до ІД інформагенції Amaq у ніч на неділю, 24 березня.

На кадрах, знятих від першої особи, група людей із вогнепальною зброєю відкриває вогонь на вході до концертної зали. Обличчя нападників розмиті, а їх голоси - змінені. Пізніше терористи кричать різні гасла. На задньому плані видно тіла відвідувачів "Крокусу" та клуби чорного диму.

У Росії шукають "український слід"

Попри те, що ІД вже взяла на себе відповідальність за теракт у Підмосков'ї, влада Росії досі не оприлюднила офіційних версій щодо організаторів теракту та громадянства затриманих напередодні нападників.

Єдина іноземна країна, яку постійно згадують офіційні особи РФ у зв'язку з терактом - це Україна, куди, начебто прямували виконавці після нападу. Втім, українські офіційні особи категорично заперечують ці закиди, вказуючи на те, що кордон між країнами замінований, посилено моніториться з обох боків і там тривають бойові дії.

У головному управлінні розвідки міністерства оборони України теракт у Підмосков'ї раніше назвали провокацією російських спецслужб. На відповідальність влади РФ за теракт натякав і президент Україні Володимир Зеленський.

Західні політики, ЗМІ і експерти переважно дотримуються точки зору про відповідальність ІД за теракт.

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152 постраждалих і 133 загиблих в "Крокусі"

Вранці у неділю головне управління міністерства з надзвичайних ситуацій Росії по Московській області повідомило, що загалом внаслідок теракту в "Крокусі" постраждали 152 людини, серед яких п'ятро дітей, пише "Интерфакс". Також у відомстві підтвердили дані про кількість загиблих - 133 людини. Ця цифра не оновлювалася від суботи.

Напередодні ввечері губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що рятувальна операція у концертній залі завершена, але тривають пошукові роботи. Співробітники МНС продовжують розбирати завали. У неділю в РФ оголошений день жалоби за жертвами.