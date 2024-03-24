Глава МВС Німеччини вважає ІД відповідальною за теракт у РФ

"Судячи з того, що відомо наразі, потрібно виходити з того, що відповідальність за вбивчий теракт поблизу Москви несе терористичне угруповання "Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К. - Ред.)", - таку оцінку висловила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung у суботу, 23 березня.

Йдеться про відділення терористичної організації "Ісламська держава", що діє в Афганістані. За словами Фезер, бойовики цього осередку ІДІЛ становлять найбільшу ісламістську загрозу і для Німеччини. "Небезпека, що йде від ісламського тероризму, залишається високою", - наголосила вона.

Західні джерела підтверджують причетність ІДІЛ до теракту

Раніше агентство Reuters повідомило, що "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Красногорську. Зі свого боку газета The New York Times написала, що причетність ІДІЛ до теракту підтверджують і спецслужби США. Тим часом у Росії провладні ЗМІ та Telegram-канали активно просувають версію про наявність "українського сліду". Ту саму версію, висловлену раніше ФСБ, назвав президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до співгромадян, зробленому через майже 20 годин після теракту. В Україні категорично заперечують причетність до теракту в "Крокус Сіті Холі".

Газета Süddeutsche Zeitung нагадує, що 19 березня двох імовірних членів угруповання "Вілаят Хорасан" за розпорядженням генпрокуратури Німеччини затримали в місті Гера. Наразі 23-річний і 30-річний афганці, яких підозрюють у підготовці терористичного нападу на парламент Швеції, перебувають у камерах попереднього ув'язнення. Зі свого боку Ненсі Фезер зазначила, що підвищені заходи безпеки, які діяли перед різдвяними та новорічними святами в Кельні, також були пов'язані із захистом від можливих терактів ІДІЛ-К.

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Експерт із ФРН: Версія про ІД не вписується в пропаганду РФ

При цьому версія про те, що за терактом у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську стоять бойовики терористичної організації "Ісламська держава" (ІД), не вписується в прокремлівський наратив. Таку оцінку висловив 23 березня в ефірі німецького телеканалу n-tv експерт із безпеки і фахівець із Росії з Університету Бонна Франк Умбах (Frank Umbach).

"Посилюється враження, що Путін і режим словесно готують свій народ до ще більш масштабного ведення війни, зокрема проти НАТО. (...) Якщо це дійсно виявиться терактом "Ісламської держави", це ніяк не вписуватиметься в картину, створювану Кремлем. Адже пропаганда хилить зовсім в інший бік, це видно по соцмережах, де від самого початку сурмлять про український слід і про те, що українці несуть відповідальність (за цей теракт. - Ред.)", - сказав експерт.

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Тим часом Умбахне відкидає, що за терактом можуть стояти й інші сили - наприклад, ультранаціоналісти. "Адже прихильники (колишнього глави ПВК "Вагнер" Євгена. - Ред.) Пригожина свого часу, після вбивства всього керівництва (ПВК "Вагнер". - Ред.), погрожували, що вони помстяться за це відповідним чином".

Напад на "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї

Увечері 22 березня кілька озброєних чоловіків відкрили вогонь у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному Красногорську незадовго до початку концерту гурту "Пікнік". У будівлі ділового центру "Крокус Сіті", де розташований концертний зал, спалахнула пожежа. За офіційними даними, відомими на момент публікації, внаслідок теракту загинули щонайменше 133 людини. За даними МОЗ Московської області, в медустанови Москви і Підмосков'я було госпіталізовано 140 постраждалих.

Влада Німеччини, США та низки інших країн світу різко засудила теракт у Підмосков'ї. Тим часом члени Ради Безпеки ООН закликали всі країни світу "активно співпрацювати з урядом Російської Федерації", щоб притягнути до відповідальності і віддати під суд винних і тих, хто підтримує подібні терористичні атаки.