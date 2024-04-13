Чоловік вбив ножем шістьох людей в ТЦ у Сіднеї

Чоловік з ножем напав на відвідувачів торговельного центру в австралійському Сіднеї. Шестеро людей загинули, нападника застрелила поліція.

У австралійському Сіднеї у суботу, 13 квітня, чоловік з ножем напав на відвідувачів торговельного центру Westfield Bondi Junction. За останніми даними поліції, жертвами нападу стали шестеро людей, повідомляє AFP. Ще кілька людей зазнали поранень, серед них - дитина, додає Reuters.

Нападника застрелила поліція. Мотиви його вчинку наразі не відомі, заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі.

"Це був жахливий акт насильства, спрямований без розбору на невинних людей, які звичайної суботи ходили за покупками", - сказав він під час пресконференції.

Як повідомили у поліції, виклик до екстрених служб надійшов близько 16 години за місцевим часом. За даними очевидців, частина відвідувачів торгового центру вибігли на вулиці, інші - ховалися в магазинах.

В Австралії діють одні з найсуворіших у світі закони про володіння та поводження зі зброєю, і такі напади, як цей, трапляються рідко, зазначає Reuters.