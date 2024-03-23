Теракт у РФ: вже 93 жертви, ФСБ "знайшла український слід"

Російська влада заявила про затримання чотирьох підозрюваних у нападі на "Крокус Сіті Холл" біля кордону з Україною. У ФСБ РФ стверджують, що вони мали "відповідні контакти на українській стороні".

Слідчий комітет Росії (СК РФ) станом на ранок суботи, 23 березня, виявив вже 93 загиблих внаслідок нападу на концертну залу "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї. У повідомленні СК РФ в соцмережах зазначається, що "число загиблих ще зросте".

Також у комітеті стверджують, що під час атаки, окрім зброї, терористи застосовували легкозаймисту рідину для підпалу приміщень концертної зали. Внаслідок підпалу там зайнялася велика пожежа, яка призвела до обрушення частини конструкцій.

Затримані підозрювані у теракті

Пресслужба Кремля повідомила, що директор Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) Олександр Бортніков доповів президенту РФ Володимиру Путіну про затримання у цій справі 11 осіб.

Серед них, зокрема, четверо людей, які начебто безпосередньо брали участь у теракті у "Крокусі".

У РФ вже "знайшли український слід"

Водночас СК РФ стверджує, що четверо підозрюваних "з-поміж осіб, які вчинили теракт" були затримані у Брянській області, "неподалік кордону з Україною". Згодом у ФСБ заявили, що підозрювані у нападі начебто збиралися перетнути кордон з Україною та мали "відповідні контакти на українській стороні".

При цьому ще до появи офіційної інформації про затримання, депутат Державної думи РФ Олександр Хінштейн заявив, що в автомобілі підозрюваних на Брянщині, окрім зброї, виявили паспорти громадян Таджикистану. Цю інформацію також поширила низка російських ЗМІ.

Водночас у міністерстві закордонних справ Таджикистану заявили, що не отримували від влади Росії підтвердження "циркулюючої нині фейкової інформації" про причетність громадян Таджикистану до теракту.

Зауважимо, що перші заяви про нібито причетність України до теракту почали лунати від російських політиків ще напередодні. У міністерстві закордонних справ України такі звинувачення назвали "спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві".

У МЗС вважають, що ця провокація спрямована на "створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства".

Закиди відкинули також в Офісі президента України, а в головному розвідувальному управлінні міністерства оборони України назвали теракт у Підмосков'ї провокацією російських спецслужб.