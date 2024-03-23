Через теракт у Підмосков'ї загинули понад 60 людей - СК РФ

На ранок суботи відомо про понад 60 загиблих і більше 100 постраждалих внаслідок теракту у "Крокус Сіті Холлі". Влада РФ попереджає, що кількість загиблих може бути більшою, на місці нападу розбирають завали.

Кількість жертв нападу на підмосковну концертну залу "Крокус Сити Холл" вже перевищила 60 і "може збільшитись", повідомив в ніч на суботу, 23 березня, Слідчий комітет Росії.

Неофіційно російські ЗМІ повідомляють, що загиблих вже понад 80.

За даними губернатора Московської області Андрія Воробйова, станом на ранок суботи у лікарнях перебувають 115 постраждалих, але їхній список ще уточнюватиметься.

Він також повідомив, що розбори завалів "Крокус Сіті Холла" після пожежі тривають, вранці рятувальники "розпочали розбір найскладнішої частини - зали для глядачів, там частково обрушилися перекриття".

В ЄС і ООН засудили теракт

Теракт у Підмосков'ї засудили низка держав, а також представники Європейського Союзу, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш і Рада безпеки ООН.

У Радбезі наголосили, що "тероризм у всіх його формах і проявах є однією з найсерйозніших загроз міжнародному миру та безпеці", а виконавці і організатори нападу мають бути притягнені до відповідальності.

У міністерстві закордонних справ Німеччини закликали до швидкого розслідування "жахливого нападу на ні в чому не винних людей".

Наразі немає офіційної інформації про те, хто стоїть за терактом. Окремі російські політики заявляють про "український слід", в Києві кажуть про "провокацію Кремля".

ЗМІ: Західні спецслужби підтверджують відповідальність Ісламської держави

Невдовзі після теракту терористична організація "Ісламська держава" (ІД) заявила в Telegram про свою причетність до стрілянини. Американські видання The New York Times та CBS повідомили, що західні спецслужби підтверджують відповідальність ІД. Зокрема у коментарі для The New York Times неназваний американський чиновник розповів, що у березні філія угруповання, відома як "Вілаят Хорасан" або"ІД-К", що базується в Афганістані і Пакистані, планувала напад на Москву і її члени були активними в Росії.

На думку німецького експерта, професора Королівського коледжу Лондона Петера Ноймана, на причетність ІД до атаки у Підмосков'ї вказують одразу кілька факторів. Перший - "лист із визнанням" від організації. Другий - "комплексна атака відповідно до modus-operandi (образу дії - Ред.) ІД". Третій - попередження США про ймовірність терактів в РФ. Четвертий - відділення ІД "Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К) "веде вербування на території колишнього Радянського Союзу".