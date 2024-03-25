Cуд заарештував чотирьох обвинувачених в атаці на "Крокус"

Московський суд відправив під арешт на два місяці чотирьох обвинувачених в нападі на "Крокус Сіті Хол". Усіх їх доставили до суду зі слідами катувань.

Басманний районний суд Москви арештував до 22 травня чотирьох обвинувачених у теракті в концертному залі "Крокус Сіті Хол". Трансляцію із зали суду ввечері в неділю, 24 березня, вело російське видання "Медиазона".

Обвинувачені - 32-річний Далерджон Баротович Мірзоєв, 30-річний Саїдакрамі Муродалі Рачабабалізода, 25-річний Шамсидін Фарідуні та 19-річний Мухаммадсобір Зокірчонович Файзов. Їх затримали у суботу, 23 березня, у Брянській області за підозрою у причетності до нападу на "Крокус Сіті Хол". Перед початком судового засідання підозрюваним офіційно висунули обвинувачення.

Засідання щодо запобіжного заходу для затриманих розпочиналися як публічні, однак слідчі одразу ж попросили перевести їх у закритий режим. За словами слідчих, відкритість і присутність ЗМІ на засіданнях "може призвести до розголошення слідчої таємниці", а також "загрожувати безпеці учасників процесу та їхніх родичів". Судді задовольнили ці прохання.

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Усі обвинувачені визнали провину в нападі на концертний зал, пишуть російські ЗМІ. Слідчий комітет РФ раніше заявив, що загалом у справі про теракт затримано 11 осіб, однак інформації про інших підозрюваних влада не надавала.

ЗМІ пишуть про явні сліди тортур у обвинувачених у теракті

"Медіазона" зазначає, що під час засідання Мірзоєв, якого російські пропагандисти раніше називали "ватажком банди", не міг стояти. У обвинувачених також були сліди побиття, які не були помітні на фото і відео, опублікованих під час їхнього затримання. Одного з підозрюваних, Файзова, доставили в зал суду з реанімації, йому встановили катетер і сечоприймач. Суддя при цьому ніяк не відреагував на стан Файзова, а після переведення засідання в закритий режим із зали вивели не лише журналістів, а й медиків, які супроводжували чоловіка.

Раніше в соціальних мережах з'явилися відео того, як силовики під час затримання Рачабалізоде відрізали йому частину вуха і погрожували згодувати йому. Крім того, Telegram-канали повідомляли про тортури струмом іншого затриманого, Фарідуні. На відповідній фотографії він лежав на підлозі зі спущеними штанами, а поруч стояв прилад, від якого до нього тягнулися дроти.

При цьому після затримання Фарідуні в соцмережах з'явилося відео допиту, на якому він заявляє, що йому "приблизно місяць тому" написав якийсь "помічник проповідника" в Telegram. Чоловікові нібито пообіцяли 500 тисяч рублів за розстріл людей на концерті, на що він погодився - при цьому імені свого співрозмовника він не знає.

ІДІЛ-К взяла на себе відповідальність за теракт, але Кремль звинувачує Україну

Напад на "Крокус Сіті Хол" стався 22 березня. Озброєні чоловіки відкрили вогонь, а потім підпалили будівлю. Наразі відомо про 137 загиблих унаслідок теракту, ще 180 людей постраждали, частина з них перебуває в реанімації.

Відповідальність за подію взяло на себе терористичне угруповання "Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К) - відділення терористичної організації "Ісламська держава", що діє в Афганістані. У пов'язаних з угрупованням Telegram-каналах серед іншого з'явилися відео, зняті учасниками нападу.

Однак після затримання підозрюваних ФСБ заявила про "український слід" у теракті, цю ж версію невдовзі озвучив президент РФ Володимир Путін. Доказів цьому російська влада не навела. Водночас видання Meduza писало з посиланням на два власні джерела, що в Кремлі дали вказівку державним і лояльним до влади ЗМІ підкреслювати в повідомленнях про теракт можливу причетність до нього України.

Низка західних експертів зазначає, що для Путіна незручним є визнання факту вчинення теракту в Москві бойовиками "Ісламської держави", а звинувачення на адресу Києва, навпаки, допомагають йому зміцнити провоєнні настрої серед росіян і продовжити свою агресію щодо України.

Про це ж заявив президент України Володимир Зеленський, назвавши Путіна "нікчемою" за його реакцію на теракт. А в головному управлінні розвідки міністерства оборони України теракт у Підмосков'ї раніше назвали провокацією російських спецслужб.

Західні ЗМІ, експерти та політики переважно вважають, що теракт організувала "Ісламська держава", але аж ніяк не Київ. Глава МВС ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) зазначила, що ІДІЛ-К становить небезпеку і для Німеччини. У Франції 24 березня оголосили найвищий рівень загрози терактів, побоюючись нападів ІД.