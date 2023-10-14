Франція мобілізує сім тисяч солдатів після нападу на школу

Макрон віддав розпорядження до вечора понеділка розгорнути сім тисяч солдатів через напад на школу на півночі країни. Мотиви нападника, який вбив вчителя, досі невідомі.

Президент Франції Еммануель Макрон віддав розпорядження розгорнути до семи тисяч солдатів для посилення безпеки по всій країні після нападу на школу у місті Аррас та вбиства вчителя, пише у суботу, 14 жовтня, AP із посиланням на його канцелярію. Додаткові сили мають бути розгорнуті до вечора понеділка, 16 жовтня.

Тимчасово мобілізувати військових для захисту громадських місць дозволяє рішення уряду країни підвищити рівень плану контртерористичної готовності Vigipirate до "надзвичайної готовності до нападу".

Антитерористичні органи розслідують напад на школу, а підозрюваний нападник і ще кілька людей перебувають під вартою, повідомила прокуратура. Мотиви вчинку чоловіка залишаються незрозумілими, він відмовляється говорити зі слідчими.

У французьких спецслужбах повідомили АР, що підозрюваний з літа перебував під контролем через підозру в ісламській радикалізації. У четвер, 14 жовтня, його затримали для допиту на основі моніторингу його телефонних дзвінків за останні дні, проте слідчі не знайшли жодних ознак того, що він готує напад, заявив міністр внутрішніх справ країни Джеральд Дарманін.

Французька розвідка припускає, що існує зв'язок між загостренням на Близькому Сході та рішенням підозрюваного атакувати, сказав міністр.

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Напад на школу

Напередодні чоловік напав з ножем на школу в місті Аррас у північній частині Франції вбивши вчителя французької мови Домініка Бернара і поранивши ще двох людей - вчителя та охоронця. Учні не постраждали.

Чоловік увірвався в ліцей з ножем, вигукуючи "Аллах акбар". У судових документах, як пише AP, йдеться, що підозрюваний народився в Інгушетії в Росії. Раніше французька влада ідентифікувала його як чеченця.

Три роки тому в Аррасі також був напад на вчителя Самюеля Паті. Його обезголовив чеченець з Москви.