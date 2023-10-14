ЦАХАЛ заявив про ліквідацію очільника повітряних сил ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала низки ударів по всій території Сектора Гази, ліквідувавши під час одного з них очільника повітряних сил ХАМАСу. Він, за даними ЦАХАЛу, відповідальний за керівництво бойовиками.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у суботу,14 жовтня, заявила про низку ударів по всій території Сектору Гази. Цілями стали об'єкти палестинського ісламістського угруповання ХАМАС та бойовики спецпідрозділу "Нухба". Останні, як стверджують в ізраїльській армії, були однією з провідних сил, які очолили напад на Ізраїль тиждень тому.

Водночас за минулу добу винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по оперативному штабу ХАМАСу, з якого здійснювалося управління їхньою повітряною діяльністю. "Під час удару винищувачі ЦАХАЛу ліквідували Мерада Абу Мерада, який очолював повітряні сили ХАМАСу у місті Газа і значною мірою відповідальний за керівництво терористами під час різанини в суботу (7 жовтня - Ред.)", - йдеться у повідомленні в Telegram Армії оборони Ізраїлю.

Також у ЦАХАЛі стверджують, що виявили терористичну групу, яка намагалася потрапити в Ізраїль з території Лівану. Ізраїльська армія завдала по ній удару з дрона, "вбивши кількох терористів".

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики руху ХАМАС, визнаного терористичною організацією в Ізраїлі, США та Євросоюзі, спочатку вчинили масований ракетний обстріл Ізраїлю із Сектора Гази, а потім вторглися на ізраїльську територію. Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію з метою знищення потенціалу ХАМАС і оголосив повну блокаду Сектора Гази.

Кількість жертв з боку Ізраїлю вже перевищила 1300, ще щонайменше 3391 людина зазнала поранень, повідомляє dpa. Кількість жертв в Секторі Гази сягає 1900, ще понад 6600 людей поранені, повідомляє агенція з посланням на місцеве міністерство охорони здоров'я.

Ізраїль почав наземні рейди в Газі

Ввечері в п'ятницю, 13 жовтня, ЦАХАЛ повідомив про проведення кількох невеликих рейдів у Секторі Газі, щоб "очистити територію від терористів і зброї", а також знайти заручників, захоплених палестинським радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС під час нападу на Ізраїль.

Початку рейдів передували заклики ЦАХАЛу до мешканців Гази евакуюватися у південному напрямку до 20:00. Як повідомляла агенція Reuters, у п'ятницю на дорогах, що ведуть з північної частини Сектора Гази, можна було побачити тисячі людей. Втім багато мешканців відмовились евакуюватися.

Водночас Організації Об'єднаних Націй (ООН) зазначили, що заклик Ізраїлю до мирних жителів Гази неможливо виконати "без руйнівних гуманітарних наслідків".

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