Спалення Корану у Швеції: чим це вигідно Кремлю?

Гусам Ель Гоматі показує довге повідомлення арабською мовою у своєму телефоні. "Мохаммад Ахмад Алі, типове ім'я з якоюсь кумедною картинкою замість фотографії", - констатує він. Прокрутивши повідомлення, Ель Гоматі, політичний активіст лівійського походження, який нині працює у Стокгольмі, підтверджує свої очікування. "Бачите, що йому подобається українсько-російська війна і він багато коментує її... Як і багато інших безликих профілів, незліченних профілів", - пояснює він.

Повідомлення арабською мовою показує Путіна, який притискає до серця Коран Фото: Floris Van den Abbeele/DW

На іншому акаунті Ель Гоматі виявляє фотографію, на якій президент РФ Володимир Путін цілує Коран на заході, де російський лідер також виступив із критикою країн, маючи на увазі зокрема Швецію, які, за його словами, не захищають священну книгу мусульман. "Цей користувач каже, що фотографія пояснює все: "Ось чому ми, мусульмани, з Москвою", - перекладає Ель Гоматі.

Сприятливе середовище для тероризму

Він вважає, що шведський уряд має припинити видачу дозволів на проведення публічних акцій будь-кому, хто може осквернити священні релігійні книги. І дуже стурбований тим, наскільки ефективно Кремль - разом з ісламістськими та правими радикалами - використовує спалювання Корану у Швеції для провокування гніву і навіть насильства щодо Стокгольма як у мусульманському світі, так і, як побоюється Ель Гоматі, серед мусульман Європи.

Антишведські протести в Бангладеш, 7 липня 2023 року Фото: Md. Rakibul Hasan/ZUMA Wire/IMAGO

"Вони (радикали та екстремісти. - Ред.) підживлюються такими подіями і використовують їх. Якщо цього (публічного спалення Корану. - Ред.) не буде, у них не буде причин сказати людям, що їм потрібно йти і підривати себе в центрі Європи ", - додає політичний активіст.

Росія створює хибний образ Швеції

Шведські урядові аналітики також б'ють на сполох. "Ми вперше побачили, як Росія використовує наративи, зосереджуючись на хибному образі Швеції, вороже налаштованої щодо ісламу", - зазначає Мікаель Естлунд з Агентства психологічного захисту, підрозділу міністерства оборони Швеції, яке займається виявленням та припиненням небезпечної пропаганди.

Заворушення у Стокгольмі через спалення Корану, 28 червня 2023 року Фото: Caisa Rasmussen/TT NEWS AGENCY/picture alliance

За його інформацією, кремлівські пропагандистські ресурси RT і Sputnik опублікували арабською мовою серію статей, в яких говорилося, що шведська влада нібито "підтримує спалення Корану". Лише протягом липня 2023 року моніторингові служби Швеції зафіксували близько мільйона публікацій у соцмережах арабською та іншими мовами, в яких йдеться, що Швеція є "ісламофобською країною". Аналогічні повідомлення про те, що шведська поліція нібито "дозволила спалення Корану" розповсюджували й офіційні російські агенції: ТАСС і РІА "Новости".

Іноді зв'язок організаторів подібних акції з Москвою можна, як вважають спостерігачі, навіть простежити. 26 січня британська газета The Telegraph опублікувала статтю, в якій наголошувалося, що шведський журналіст, який має, за даними видання, зв'язки з Кремлем, організував акцію спалення Корану, яка поставила під загрозу спробу Швеції вступити до НАТО.

Расмус Палудан спалює Коран перед посольством Туреччини у Стокгольмі, 21 січня 2023 року Фото: DHA

Такий собі Чанг Фрік, у минулому депутат муніципального рівня від правопопулістської та націоналістичної партії "Шведські демократи" і співробітник пов'язаного з телеканалом RT відеоагентства Ruptly, раніше, як стверджувала The Telegraph, сплатив заявку на проведення такої акції біля посольства Туреччини в Стокгольмі (320 крон) і гарантував покриття всіх пов'язаних із нею витрат. 21 січня Расмус Палудан, датський ультраправий політик, який також має шведське громадянство, спалив священну для мусульман книгу біля турецького посольства.

Після спалення Корану Туреччина негайно скасувала візит до Анкари міністра оборони Швеції Пола Йонсона та погрожувала повністю заблокувати вступ країни до НАТО. "Очевидно, що ті, хто дозволив вчинити подібне злодіяння перед нашим посольством, більше не можуть розраховувати на милосердя з нашого боку щодо їхньої заявки на вступ до НАТО", - заявив тоді президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. У зв'язку з цим аналітики зазначають, що найбільше саме Москва зацікавлена в тому, щоб Швеція зрештою не стала членом НАТО.

Звичайна тактика Росії?

У той час як дезінформація, що походить із Москви, зазвичай не викликає особливого інтересу у шведів, ці повідомлення поширюються країнами Латинської Америки, Африки та Азії, а потім повертаються до Швеції, маскуючи своє російське походження, повідомив Естлунд в інтерв'ю DW.

За його словами, подібні кампанії вже траплялися, коли підконтрольні Кремлю видання поширили чутку про те, що шведські соціальні служби систематично викрадають і намагаються навернути до християнства дітей із мусульманських сімей, що становлять, за даними дослідження Pew Research Center за 2016 рік, близько восьми відсотків населення країни. "Це була найбільша в історії кампанія з дезінформації, зловмисна кампанія щодо Швеції, яка охопила сотні мільйонів передплатників у соціальних мережах", - переконаний Естлунд.

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Уряд Швеції дійшов висновку, що публічні антиісламські акції загрожують громадській безпеці. Очікується, що найближчим часом Стокгольм надасть поліції ширші повноваження щодо відхилення заявок на проведення "публічних зборів", в ході яких можуть бути осквернені релігійні символи.

"Сам факт того, що внаслідок спалення Корану ми відчуваємо підвищену загрозу безпеці, є достатньою підставою для ухвалення таких рішень", - уточнив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом в інтерв'ю DW після заяви уряду. Білльстрьом вже кілька місяців працює над тим, щоб розвіяти те, що він називає "одним із головних хибних уявлень" щодо шведського законодавства - що поліція дозволяє спалювати священні книги, а не просто видає дозвіл на проведення демонстрацій, під час яких відбуваються такі акції.

Кожен другий швед проти спалення релігійних книг

Шведський уряд неодноразово висловлював своє несхвалення з приводу осквернення священних книг, проте Туреччина продовжує згадувати про це у ще не завершеному процесі схвалення вступу Швеції до НАТО. Крім того, після однієї з таких акцій у липні було підпалено посольство Швеції в Багдаді, іракський уряд вислав шведського посла і навіть призупинив право шведського телекомунікаційного гіганта Ericsson на ведення бізнесу в країні.

Штурм шведського посольства у Багдаді, 20 липня 2023 року Фото: Ahmed Saad/REUTERS

Нещодавнє опитування, проведене на замовлення шведської телекомпанії SVT, засвідчило, що більшість громадян країни, можливо, готові піти на компроміс із традиційно широким трактуванням свободи слова: 53 відсотки опитаних вважають, що спалювання будь-яких релігійних текстів має бути заборонено.