Коран хотіли спалити тепер у Данії, уряд засудив акцію

Уряд Данії засудив спалення Корану на тлі акції, що відбулася біля посольства Іраку в Копенгагені.

"Спалення священних текстів та інших релігійних символів є ганебним актом, який не поважає релігію інших. Це провокаційний акт, який ранить багатьох людей і створює бар'єр між різними релігіями та культурами", - ідеться в заяві уряду в суботу, 22 липня.

У ній зазначається, що в Данії діє свобода віросповідання, і багато громадян країни є мусульманами. "Данія наголошує, що необхідно поважати свободу вираження думок і свободу зібрань. Данія підтримує право на протест, але наголошує, що він має залишатися мирним", - заявили в уряді.

Спроба спалення Корану біля посольства Іраку в Данії

Напередодні біля посольства Іраку в Копенгагені чоловік спробував спалити книгу, яка, як ідеться в повідомленні поліції, була схожа на Коран. Під час своєї акції чоловік також підняв, а потім поклав на землю прапор Іраку та кілька разів пройшовся по ньому.

Після акції сотні демонстрантів вийшли на вулиці Багдада та зібралися біля посольства Данії в іракській столиці. Силовики розігнали присутніх із водометів, пише агентство dpa.

Раніше цього тижня подібна акція зі спробою спалити Коран відбулася в Швеції. Іракський біженець-мусульманин спробував підпалити книгу біля посольства Іраку в Стокгольмі. Уряд Швеції засудив акцію. Обурився спаленням Корану і Папа Римський Франциск.

Акція також призвела до протестів у Багдаді, де люди увірвалися в посольство Швеції та влаштували пожежу.

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