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ПолітикаШвеція

МЗС Швеції засудило акцію зі спаленням Корану в Стокгольмі

Павло Мильников
2 год. тому

Влада Швеції через кілька днів після акції зі спаленням священної книги мусульман назвала цей вчинок ісламофобським. Акція біля головної мечеті Стокгольма була дозволена поліцією.

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Під час акції зі спалення Корану в Стокгольмі 28 червня 2023 року
Під час акції зі спалення Корану в Стокгольмі 28 червня 2023 рокуФото: Stefan Jerrevång/TT NEWS AGENCY/picture alliance

Міністерство закордонних справ (МЗС) Швеції засудило в неділю, 2 липня, акцію зі спаленням Корану, що відбулася біля головної мечеті Стокгольма кількома днями раніше.

Уряд "розуміє, що ісламофобські дії, які здійснюються окремими особами на демонстраціях у Швеції, можуть бути образливими для мусульман. Ми рішуче засуджуємо ці дії, які жодним чином не відображають точку зору шведського уряду", - цитує заяву МЗС агентство AFP.

Акція в столиці Швеції 28 червня була дозволена поліцією. У лютому правоохоронні органи країни відхилили клопотання про проведення аналогічного заходу з міркувань безпеки. Однак у червні касаційний суд визнав таку заборону неправомірною.

Раніше з різким засудженням акції виступив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він назвав "мерзенним" вчинок, скоєний у перший день ісламського свята Курбан-байрам, і закликав "не допускати антиісламські акції під приводом свободи слова".

Загострення відносин Швеції та Туреччини через спалення Корану

У січні в Стокгольмі відбулася демонстрація ультраправих активістів, що супроводжувалася спаленням священної книги мусульман біля турецького посольства. Акція за участю близько 100 осіб викликала обурення в ісламському світі та погіршила відносини між Швецією та Туреччиною, яка поряд з Угорщиною досі не схвалила шведську заявку на вступ до НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) 28 червня дав зрозуміти, що Швеція може не сподіватися на швидке схвалення її приєднання до Північноатлантичного альянсу.

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