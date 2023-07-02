МЗС Швеції засудило акцію зі спаленням Корану в Стокгольмі

Влада Швеції через кілька днів після акції зі спаленням священної книги мусульман назвала цей вчинок ісламофобським. Акція біля головної мечеті Стокгольма була дозволена поліцією.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Швеції засудило в неділю, 2 липня, акцію зі спаленням Корану, що відбулася біля головної мечеті Стокгольма кількома днями раніше.

Уряд "розуміє, що ісламофобські дії, які здійснюються окремими особами на демонстраціях у Швеції, можуть бути образливими для мусульман. Ми рішуче засуджуємо ці дії, які жодним чином не відображають точку зору шведського уряду", - цитує заяву МЗС агентство AFP.

Акція в столиці Швеції 28 червня була дозволена поліцією. У лютому правоохоронні органи країни відхилили клопотання про проведення аналогічного заходу з міркувань безпеки. Однак у червні касаційний суд визнав таку заборону неправомірною.

Раніше з різким засудженням акції виступив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він назвав "мерзенним" вчинок, скоєний у перший день ісламського свята Курбан-байрам, і закликав "не допускати антиісламські акції під приводом свободи слова".

Загострення відносин Швеції та Туреччини через спалення Корану

У січні в Стокгольмі відбулася демонстрація ультраправих активістів, що супроводжувалася спаленням священної книги мусульман біля турецького посольства. Акція за участю близько 100 осіб викликала обурення в ісламському світі та погіршила відносини між Швецією та Туреччиною, яка поряд з Угорщиною досі не схвалила шведську заявку на вступ до НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) 28 червня дав зрозуміти, що Швеція може не сподіватися на швидке схвалення її приєднання до Північноатлантичного альянсу.

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