У Швеції відбулася акція зі спалення Корану

Влада Швеції дозволила проведення акції, адже національні суди постановили, що поліція не має права відмовляти в дозволі на спалення Корану.

Двоє чоловіків у Швеції у середу, 28 червня, взяли участь у демонстрації зі спаленням Корану біля мечеті в центрі столиці Стокгольма, пише агенція dpa.

На кадрах, поширених шведською телекомпанією SVT видно, як чоловік підпалює копію священного писання ісламу за стрічкою поліцейського кордону. Навколо стрічки зібралися десятки людей, деякі гнівалися на активіста. Одну людину, яка тримала в руках камінь, відвели з місця події.

На акції не обійшлося без затримання Фото: Stefan Jerrevång/TT/picture alliance

Прем'єр Швеції: Акція недоречна

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що акція на ісламське свято Курбан-байрам, була дозволена, але недоречна.

Раніше шведська влада дозволила протест, оскільки національні суди постановили, що поліція не має права відмовляти в дозволі на спалення Корану.

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Протести на ґрунті ісламофобії стали причиною значних проблем у відносинах між Швецією і Туреччиною в останні місяці. Невідомо, чи спалення Корану спричинить нові проблеми у шведсько-турецьких відносинах, зазначає dpa. Цей інцидент може стати серйозною проблемою для заявки Швеції на членство в НАТО, яку досі блокує Туреччина, припускає агенція.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово звинувачував Швецію в тому, що вона не вживає заходів проти "терористичних організацій", маючи на увазі переважно курдські політичні групи з Туреччини, які діють у вигнанні в країні. У відповідь Швеція посилила своє антитерористичне законодавство, а Верховний суд країни схвалив першу екстрадицію до Туреччини ймовірного прихильника забороненої Анкарою Робітничої партії Курдистану (РПК).