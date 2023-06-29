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ПолітикаШвеція

Анкара засудила спалення Корану біля мечеті у Стокгольмі

Олександр Куницький
5 год. тому

Глава МЗС Туреччини Фідан назвав "мерзенною" акцію зі спаленням священної книги мусульман у Швеції та закликав не допускати таких дій, незважаючи на свободу слова.

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Акція зі спалення Корану
Під час акції зі спалення Корану в СтокгольміФото: Stefan Jerrevång/TT/picture alliance

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан засудив акцію зі спаленням Корану, що відбулася біля головної мечеті Стокгольма в середу, 28 червня. Глава турецького зовнішньополітичного відомства назвав "мерзенним" вчинок активістів, скоєний першого дня ісламського свята Курбан-байрам.

"Неприпустимо допускати ці антиісламські акції під приводом свободи слова. Закривати очі на такі звірства - отже, бути співучасником", - підкреслив Фідан.

Акцію у Стокгольмі було дозволено поліцією Швеції. У лютому правоохоронні органи королівства відхилили клопотання про аналогічний захід із міркувань безпеки. Однак у червні касаційний суд назвав таку заборону неправомірною.

Марокко відкликало посла у Швеції

Тим часом на спалення Корану відреагували в Марокко, відкликавши свого посла у Швеції на невизначений термін, пише агенція Reuters. Також міністерство закордонних справ Марокко викликало тимчасового повіреного у справах Швеції в марокканськиій столиці Рабат та висловило "рішуче засудження цього нападу та недопустимість цього неприйнятного акту".

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Загострення відносин Швеції та Туреччини

Протести на ґрунті ісламофобії стали причиною значних проблем у відносинах між Швецією і Туреччиною в останні місяці. Так, у січні лідер данської ультраправої політичної партії "Жорстка лінія" Расмус Палудан кілька разів спалював Коран, зокрема біля посольства Туреччини в Стокгольмі та в Данії. Метою акції, за його словами, було "сприяти свободі слова". Ця подія обурила Анкару.

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Окрім того Ердоган неодноразово звинувачував Швецію в тому, що вона не вживає заходів проти "терористичних організацій", маючи на увазі переважно курдські політичні групи з Туреччини, які діють у вигнанні в країні. У відповідь Швеція посилила своє антитерористичне законодавство, а Верховний суд країни схвалив  першу екстрадицію до Туреччини ймовірного прихильника забороненої Анкарою Робітничої партії Курдистану (РПК).

28 червня в телефонній розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) Ердоган дав зрозуміти, що Стокгольм на тлі останньої акції з Кораном може не сподіватися на швидке схвалення Анкарою приєднання Швеції до НАТО.

Чим обернеться боротьба турецької влади з курдами?

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