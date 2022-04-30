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Реджеп Таїп Ердоган - турецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Реджеп Таїп Ердоган".
Реджеп Таїп Ердоган є президентом Туреччини з серпня 2014 року. Реджеп Таїп Ердоган є представником консервативної Партії справедливості та розвитку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.