Реджеп Таїп Ердоган

Війна в Україні. До чого призведе "активний нейтралітет" Туреччини

На тлі війни в Україні Туреччина прагне підтримувати тісний контакт і з Москвою, і з Києвом. Чи може вона виступати в ролі посередника і яку мету переслідує президент Ердоган?