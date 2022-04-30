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Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган - турецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Реджеп Таїп Ердоган".

Реджеп Таїп Ердоган є президентом Туреччини з серпня 2014 року. Реджеп Таїп Ердоган є представником консервативної Партії справедливості та розвитку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Путін у робі ув'язненого та з бананом на голові на багатоповерхівці в Кельні

Путін у робі ув'язненого та з бананом на голові на багатоповерхівці в Кельні 30.04.2022

Володимир Путін став жертвою бананізму. Відомий німецький художник зобразив президента Росії на стіні будинку в центрі Кельна - у тюремній робі та з бананом на голові.
Війна в Україні. До чого призведе активний нейтралітет Туреччини

Війна в Україні. До чого призведе "активний нейтралітет" Туреччини 01.04.2022

На тлі війни в Україні Туреччина прагне підтримувати тісний контакт і з Москвою, і з Києвом. Чи може вона виступати в ролі посередника і яку мету переслідує президент Ердоган?
Ердоган бачить надію на мир у переговорах між Києвом і Москвою

Ердоган бачить надію на мир у переговорах між Києвом і Москвою 29.03.2022

Туреччина готова прийняти на своїй території переговори Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, заявив Реджеп Таїп Ердоган.
Ердоган запросив Зеленського і Путіна в Туреччину для переговорів

Ердоган запросив Зеленського і Путіна в Туреччину для переговорів 17.03.2022

Туреччина готова прийняти для прямих переговорів щодо завершення війни президентів України та Росії Зеленського і Путіна. У Києві заявляють про бажання бачити Туреччину стороною майбутньої безпекової угоди.
Туреччина та Греція посилять співпрацю на тлі війни РФ проти України

Туреччина та Греція посилять співпрацю на тлі війни РФ проти України 13.03.2022

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час зустрічі у неділю, 13 березня, погодилися, що країнам варто налагодити відносини на тлі війни, яку Росія веде проти України.
Одинадцятий день війни в Україні: головні події

Одинадцятий день війни в Україні: головні події 07.03.2022

Російські війська продовжують наступ. У Маріуполі знову зірвалася евакуація мирних жителів. Представник міноборони РФ погрожував іншим країнам залученням до конфлікту.
Закриття Босфору і Дарданелл: інформація суперечлива

Закриття Босфору і Дарданелл: інформація суперечлива 26.02.2022

Зеленський заявив, що уряд Туреччини вирішив закрити протоки Босфор і Дарданелли, які з'єднують Середземне та Чорне моря, для руху російських військових кораблів. В Анкарі заперечують.
Туреччина щиро засмучена через вторгнення Росії в Україну

Туреччина "щиро засмучена" через вторгнення Росії в Україну 24.02.2022

Туреччина підтримує територіальну цілісність України, заявив президент Реджеп Таїп Ердоган. Київ просить Анкару закрити протоки Босфор і Дарданелли для російських кораблів.
Ердоган з дружиною захворіли на COVID-19 після візиту в Україну

Ердоган з дружиною захворіли на COVID-19 після візиту в Україну 05.02.2022

Президент Туреччини та його дружина отримали позитивні тести на COVID-19 після появи симптомів хвороби. Ердоган зазначив, що хвороба протікає в легкій формі. Володимир Зеленський висловив жаль.
Ердоган заявив про готовність Зеленського зустрітись з Путіним в Туреччині

Ердоган заявив про готовність Зеленського зустрітись з Путіним в Туреччині 04.02.2022

Президент Туреччини після свого візиту до Києва заявив, що "має домовленості з паном Зеленським" про прямі переговори з президентом РФ в Анкарі.
Турецький шпагат. Як пройшов візит Ердогана до Києва

Турецький шпагат. Як пройшов візит Ердогана до Києва 03.02.2022

Під час візиту до України президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган ще раз запропонував своє посередництво в російсько-українському конфлікті. Водночас сторони планують розширити військово-технічну співпрацю.
Ердоган знову пропонує Туреччину як майданчик для саміту РФ та України

Ердоган знову пропонує Туреччину як майданчик для саміту РФ та України 03.02.2022

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову заявив, що його країна готова прийняти українсько-російську зустріч на рівні лідерів або на технічному рівні.
Візит Ердогана: чого очікують у Києві

Візит Ердогана: чого очікують у Києві 03.02.2022

Перед візитом до України президент Туреччини знову запропонував посередництво в російсько-українському конфлікті. Чи може Анкара виступити в ролі посередника й чого очікує Київ від цього визиту - в статті DW.

Уряд України затвердив угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Уряд України затвердив угоду про вільну торгівлю з Туреччиною 02.02.2022

Договір про взаємне зниження митних ставок планують підписати в четвер під час візиту в Київ президента Туреччини Ердогана. Україна очікує збільшення обсягу торгівлі на понад третину.
Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну 3 лютого - ЗМІ

Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну 3 лютого - ЗМІ 31.01.2022

Візит Реджепа Таїпа Ердогана до Києва відбудеться на тлі урегулювання російсько-українського конфлікту. Турецький лідер раніше заявляв про свою готовність стати посередником між Києвом і Москвою.
Ердоган запросив Путіна та Зеленського до Туреччини для вирішення розбіжностей

Ердоган запросив Путіна та Зеленського до Туреччини для "вирішення розбіжностей" 19.01.2022

Туреччина вкотре підтвердила готовність до ролі посередника у протистоянні України та Росії. В Анкарі готові до будь-якої ролі заради зниження напруги між Києвом і Москвою.

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