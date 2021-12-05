 Українсько-російське протистояння: Туреччина хоче бути посередником | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 16.12.2021

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Світ

Українсько-російське протистояння: Туреччина хоче бути посередником

Росія стягує війська до українського кордону, збільшуючи тиск на Київ. Захід боїться вторгнення. На роль посередника у цьому протистоянні претендує Туреччина. Чи зможе Анкара сприяти деескалації?

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Україна для Туреччини - важливий партнер, зокрема коли йдеться про військову співпрацю. Анкара, наприклад, постачає Києву бойові безпілотники Bayraktar TB2. Турецькі дрони використовувалися вже не в одній "гарячій точці" і проявили себе як високоефективні. З огляду на конфлікт між Україною та Росією, що триває з 2014 року, у Києві проявляють підвищений інтерес до турецького військового обладнання.

Важливий партнер і для Росії

У Москви з Анкарою тим часом також дуже тісні відносини. Туреччина імпортує газ з Росії через спеціально прокладений дном Чорного моря газогін "Блакитний потік". Крім того, Анкара купує російську зброю, зокрема, системи протиповітряної оборони S-400. Що, до речі, викликає неабияке роздратування у партнерів Туреччини по НАТО. З огляду на інтенсивні відносини як із Києвом, так і з Москвою, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган приміряє на себе роль посередника у протистоянні навколо України. В Анкарі кажуть, що не хочуть війни у регіоні.

Але у Кремлі в Туреччині не бачать стороннього спостерігача і миротворця. Москва покладає на Анкару відповідальність за те, що Україна застосовує у зоні бойових дій на Донбасі безпілотники "Байрактар". 26 жовтня Збройні сили України вперше застосували турецький бойовий дрон у бою, завдавши удару по артилерійських позиціях проросійських бойовиків. Москва назвала це "провокаційним заходом".

Тімур Ахметов, експерт Російської ради з міжнародних справ, не вбачає в українсько-турецькій співпраці в оборонній сфері значної проблеми для Москви. За його словами, Кремль хоче передовсім завадити членству України у НАТО. "Якщо співпраця між Україною і Туреччиною не має наметі сприяти інтеграції Києва до НАТО, Росія не матиме до цього претензій", - вважає Ахметов. Українське керівництво вже багато років заявляє про бажання приєднатися до Північноатлантичного альянсу. А у березні 2018 року в офіційних документах НАТО було вперше зафіксовано, що Україна є "країною-аспірантом".  

Ердоган ставить автограф на безпілотнику Байрактар

Ердоган ставить автограф на безпілотнику "Байрактар"

США не в захваті

Водночас, чи випаде зрештою зіграти певну роль у врегулюванні конфлікту між Україною і Росією, залежить, не  останньою чергою, від США. Президент Джо Байден пообіцяв Україні захищати її суверенітет і територіальну цілісність. Утім, схоже, що у нинішній ситуації Вашингтон не бачить необхідності залучати Анкару до переговорів з українського питання. Відколи Росія нагнітає ситуацію на українському кордоні, Білий дім інтенсифікував контакти для погодження спільної відповіді на це з лідерами європейських країн.

Кадрі Тастан з німецького Фонду науки і політики цим не здивований. За його словами, Байден із самого початку свого президентства має доволі критичне ставлення до Ердогана. "Тому не дивно, що Туреччину не долучають до консультацій щодо України", - каже експерт. Він вказує також на те, що американський президент не запросив турецького лідера на "саміт за демократію", який відбувся 9-10 грудня за участі десятків глав держав і урядів. Якщо неучасть авторитарних лідерів з таких країн як Китай, Росія або Іран нікого не здивувала, то відсутність на саміті представників таких країн як Туреччина або Угорщина, на думку оглядачів, була показовою.

Туреччина закуповує у Росії комплекси S-400, що не викликає захвату у партнерів по НАТО

Туреччина закуповує у Росії комплекси S-400, що не викликає захвату у партнерів по НАТО

"Байден проводить саміт за демократію, але Туреччина - один з найважливіших військових партнерів в рамках НАТО, не запрошена" - на думку Кадрі Тастана це дуже промовиста ситуація. Байден ніколи не приховував свого критичного ставлення до Ердогана, якого якось навіть прямо назвав автократом.

Відносини Анкари і Вашингтона є прохолодними, відколи Туреччина стала купувати комплекси S-400 у Росії, а також проводила без погодження із США воєнні операції у північній Сирії. Ці обставини, на думку оглядачів, також свідчать не на користь посередницької ролі Туреччини в протистоянні з Росією з "українського питання".

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