Фон дер Ляєн і Блінкен їдуть в Туреччину говорити про Сирію

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Туреччину 13 грудня, а Урсула фон дер Ляєн - на початку наступного тижня. Вони планують обговорити ситуацію в Сирії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 13 грудня відвідає Туреччину, щоб обговорити розвиток подій в Сирії після повалення режиму Башара Асада, повідомила в середу, 11 грудня, агенція AFP з посиланням на джерело у турецькій владі.

"Він (Блінкен - Ред.) буде в Туреччині в п'ятницю", - цитує AFP неназваного співрозмовника. Видання зауважує, що з 2014 року в Сирії перебуває близько 900 американських військовослужбовців, які співпрацювали з очолюваними курдами бійцями, що боролися з джихадистами "Ісламської держави" на північному сході Сирії. Водночас ця співпраця суперечить позиції Анкари, яка розглядає курдські сили як продовження Робітничої партії Курдистану, яка веде боротьбу з Турецькою державою з 1984 року. За час цього конфлікту загинули вже десятки тисяч людей.

Фон дер Ляєн теж відвідає Туреччину для переговорів про Сирію

Згодом в Туреччину для обговорення ситуації в Сирії прибуде президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Про це вона повідомила напередодні в дописі Х, коментуючи розмову з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Територіальна цілісність Сирії має бути збережена, а меншини захищені. Ми зустрінемося на початку наступного тижня в Туреччині, щоб обговорити, що цей розвиток подій (в Сирії - Ред.) означає для регіону і за його межами", - написала вона.

І Європейський Союз, і Туреччина сподіваються на стабільність у Сирії після падіння режиму Башара Асада, очікуючи, що більше сирійських біженців добровільно повернуться на батьківщину, зауважує агенція dpa. Однак невизначеність зберігається, оскільки ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", визнане ООН терористичною організацією, очолило повалення режиму в Сирії.

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Наступ повстанців-ісламістів у Сирії

Нагадаємо, збройні угруповання почали масштабний наступ на урядові сили президента Сирії Башара Асада наприкінці листопада. 8 грудня сирійські повстанці, очолювані сунітським радикальним ісламістським угрупуванням "Хаят Тахрір аш-Шам", оголосили в ефірі державного телебачення, що повалили режим Башара Асада.

Сам Башар Асад із сім'єю втік до Росії, де отримав притулок, повідомили у Кремлі.