  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиУгорщина

"Мирна місія": Орбан поговорив з Ердоганом про Україну

Валерій Сааков
12 грудня 2024 р.

Черговим кроком самопроголошеної "мирної місії" прем'єра Угорщини Віктора Орбана став його візит до Туреччини, куди він прибув, щоб обговорити з Реджепом Ердоганом мир в Україні.

https://p.dw.com/p/4o56X
Президент Туреччини Реджеп Ердоган і прем'єр Угорщини Віктор Орбан у Будапешті в грудні 2023 року
Ердоган і Орбан (архівне фото)Фото: Denes Erdos/AP Photo/picture alliance

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся у четвер, 12 грудня, з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі в межах своєї самопроголошеної "мирної місії" щодо України.

Як повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто у відео, розміщеному в Facebook, Орбан провів "тривалі переговори" з Ердоганом, у тому числі про війну Росії проти України.

"Немає рішення на полі бою, є тільки рішення за столом переговорів, а тому припинення вогню і мирні переговори необхідні якомога швидше", - цитує AFP Сіярто, який високо оцінив роль Туреччини як "успішного" посередника щодо України.

Самопроголошена "мирна місія" Орбана щодо України

Цього місяця Орбан відвідав новообраного президента США Дональда Трампа і зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну. Останні дії різко розкритикував президент України Володимир Зеленський.

Орбан вважається найближчим політичним партнером і Трампа, і Путіна в Європейському Союзі, та неодноразово закликав до мирних переговорів і відмовився надавати військову допомогу Україні після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. 

В Офісі Зеленського наголосили, що Україна не вповноважувала Орбана представляти її інтереси. Так само в Євросоюзі підкреслювали, що візити Орбана до Москви, Пекіна, а також США з його "мирною місією" щодо України не є представленням позиції ЄС, а виключно його власної позицією. До кінця цього року Угорщина головує в ЄС.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент України Володимир Зеленський у Києві 2 липня 2024

Зеленський про "миротворчість" Орбана: Путін не поважає слабких

Зеленський про "миротворчість" Орбана: Путін не поважає слабких

Росія сприйматиме як посередників у переговорах з Україною лише США, Китай чи ЄС, переконаний Володимир Зеленський. Він скептично оцінює "посередницькі зусилля" прем'єра Угорщини, бо Путін "не поважає тих, хто слабкий".
Конфлікти8 липня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський

Зеленський - ЄС: Треба зброя, а не підтримка в переговорах

Зеленський - ЄС: Треба зброя, а не підтримка в переговорах

Росію можна зупинити лише тиском, тому Україна потребує достатньої кількості зброї, заявив Володимир Зеленський на саміті "Європейської політичної спільности".
Конфлікти7 листопада 2024 р.