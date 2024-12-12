"Мирна місія": Орбан поговорив з Ердоганом про Україну

Черговим кроком самопроголошеної "мирної місії" прем'єра Угорщини Віктора Орбана став його візит до Туреччини, куди він прибув, щоб обговорити з Реджепом Ердоганом мир в Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся у четвер, 12 грудня, з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі в межах своєї самопроголошеної "мирної місії" щодо України.

Як повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто у відео, розміщеному в Facebook, Орбан провів "тривалі переговори" з Ердоганом, у тому числі про війну Росії проти України.

"Немає рішення на полі бою, є тільки рішення за столом переговорів, а тому припинення вогню і мирні переговори необхідні якомога швидше", - цитує AFP Сіярто, який високо оцінив роль Туреччини як "успішного" посередника щодо України.

Самопроголошена "мирна місія" Орбана щодо України

Цього місяця Орбан відвідав новообраного президента США Дональда Трампа і зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну. Останні дії різко розкритикував президент України Володимир Зеленський.

Орбан вважається найближчим політичним партнером і Трампа, і Путіна в Європейському Союзі, та неодноразово закликав до мирних переговорів і відмовився надавати військову допомогу Україні після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

В Офісі Зеленського наголосили, що Україна не вповноважувала Орбана представляти її інтереси. Так само в Євросоюзі підкреслювали, що візити Орбана до Москви, Пекіна, а також США з його "мирною місією" щодо України не є представленням позиції ЄС, а виключно його власної позицією. До кінця цього року Угорщина головує в ЄС.