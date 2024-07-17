Мішель відповів на лист Орбана до ЄС про "мирні плани"

Президент Європейської Ради Шарль Мішель дорікнув прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану за те, що той без підтримки Європейського Союзу розпочав самозвану "мирну місію" щодо України, яка включала переговори з лідерами Росії Володимиром Путіним, Китаю Сі Цзіньпіном і кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Як повідомляє міжнародна агенція Reuters, Мішель 16 липня надіслав відповідь на непублічний лист Орбана від 12 липня, в якому той з-поміж іншого закликав керівництво ЄС відновити дипломатичні відносини з Росією та запевняв, що Трамп у разі перемоги готовий "негайно" виступити мирним посередником РФ і Україною.

Мішель у своєму листі відповів Орбану, що той не має мандата ЄС на переговори щодо війни в Україні. "Ротаційне головування Ради не має жодної ролі в представленні Євросоюзу на міжнародній арені", - вказав він на той факт, що Угорщина в липні перейняла шестимісячне головування в Раді ЄС.

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Мішель - Орбану: Жодних дискусій без України

Мішель також відкинув твердження Орбана про те, що ЄС проводить "провоєнну" політику в Україні. "Це зовсім навпаки. Росія є агресором, а Україна є жертвою, яка здійснює своє законне право на самооборону", - наголосив він.

Голова Євроради зауважив, що "жодна дискусія про Україну не може відбуватися без України", і зазначив, що ЄС "послідовно прагнув створити широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру". "Євросоюз не шкодує зусиль, щоб зв'язатися з усіма партнерами в цьому відношенні, включаючи Китай", - додав Мішель.

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Угорська влада продовжує переговори з російською

Попри критику офіційного Брюсселя, угорська влада не припиняє зустрічей з російською. 16 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зустрівся в Нью-Йорку з російським колегою Сергієм Лавровим.

"Відбувся обмін думками з актуальних міжнародних проблем, зокрема ситуації навколо України. Підкреслено неприпустимість грубого порушення Києвом прав національних меншин, які проживають у країні", - заявили в МЗС РФ, повторивши принагідно свій наратив про нібито утиски прав в Україні.

Лаврова пустили до США, оскільки Росія зараз головує в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. 16 липня він скликав там зустріч , яку засудили близько 50 держав. Сіярто єдиний серед міністрів країн-членів ЄС відвідав її та не підписав спільну заяву про засудження дій РФ.

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