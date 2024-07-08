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Зеленський про "мирні дії" Орбана: Путін не поважає слабких

Степан Смишляєв
8 липня 2024 р.

Росія сприйматиме як посередників у переговорах з Україною лише США, Китай чи ЄС, переконаний Володимир Зеленський. Він скептично оцінює "посередницькі зусилля" прем'єра Угорщини, бо Путін "не поважає тих, хто слабкий".

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент України Володимир Зеленський у Києві 2 липня 2024
Володимир Зеленський скептично оцінює "посередницькі зусилля" Віктора Орбана з завершення війни Росії проти УкраїниФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Посередниками у врегулюванні війни Росії проти України можуть бути лише ті країни та об'єднання, які можуть становити економічну чи військову загрозу РФ, переконаний президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив у понеділок, 8 липня, на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві, коментуючи так звану "миротворчу місію" прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

"Можуть посередниками бути серйозні, сильні союзи. Весь світ може змусити Росію зупинити цю війну. Це не про посередництво, це про можливості. У тебе повинна бути економіка, яка впливає на Росію або від якої Росія і Путін залежать, чи у тебе повинна бути дуже потужна армія, яку боїться Путін, яка сильніша, ніж російська", - зазначив Зеленський. Серед таких сил у світі президент України виділив США, Китай та Європейський Союз, а не його окремі країни-члени.

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Зеленський зауважив, що Орбан не попереджав його про плани відвідати Москву після візиту в Київ, і скептично висловився щодо його "посередництва". "Він (Путін. - Ред.) не поважає тих, хто слабкий. І навіть якщо він зустрічається з тією чи іншою державою - це не означає, що він хоче закінчити війну", - зазначив президент.

Він додав, що Путін може навіть демонструвати певні наміри, але згодом проводить "криваву демонстрацію" своїх реальних планів, як це було під час сьогоднішнього масованого ракетного удару РФ по Україні.

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Туск - Орбану: Історія пам'ятає тих, хто працював заради капітуляції

Скептично про "мирні ініціативи" Орбана відгукнувся і Туск.

"Ці слова я спрямовую Віктору Орабну: історія пам'ятає політиків, які говорили собі й іншим, що працюють задля справедливого миру, а де-факто - працювали заради капітуляції. І ці політики записали себе на сторінках історичного сорому", - зазначив він.

Туск наголосив: ніхто не має права робити від імені України та Європи кроки, які не погоджені з Україною і Європою. "Сподіваюсь, що ці слова дійдуть до Орбана і інших європейських прем'єрів і президентів", - додав він.

Прем'єр Польщі запевнив, що його країна під час головування у Раді ЄС, яке розпочнеться в січні 2025 року після головування Угорщини, допомагатиме Україні домогтися справедливого миру, який базуватиметься на повазі до її територіальної цілісності та незалежності, а також на її прагненні до членства в ЄС і НАТО. "І цей мир не буде писатися на таємних переговорах в Кремлі", - наголосив Туск.

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