Фіцо заявив, що поїхав би з Орбаном до Москви

За словами словацького прем'єра, якби йому дозволив стан здоров'я, він здійснив би візит до Москви разом з Віктором Орбаном. Зустріч останнього з Путіним наразилась на критику в ЄС та НАТО.

Візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва та Москви, які той позиціонував як "миротворчу місію", стали однією з тем, яких прем'єр Словаччини Роберт Фіцо торкнувся у п'ятницю, 5 липня, у першому публічному виступі після замаху на його життя 15 травня.

У промові, присвяченій Дню святих Кирила і Мефодія, який відзначають у Словаччині як державне свято, Фіцо високо відгукнувся про ініціативу свого угорського колеги і заявив, що "приєднався б до нього, якби йому дозволив стан здоров'я". Його слова наводять словацькі ЗМІ .

Словаччина є членом Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Візити Віктора Орбана до Києва та Москви

Як повідомлялось, Орбан 5 липня прибув з неоголошеним візитом до Москви та зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Головною темою розмови була можливість встановлення перемир'я у війні Росії проти України.

2 липня Віктор Орбан відвідав Київ, де зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Угорський прем'єр запропонував Україні припинити вогонь, а потім вести переговори з Росією, "адже припинення вогню прискорило темпи цих переговорів". Зеленський заперечив Орбану і заявив, що його країні потрібен "справедливий мир".

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На Заході різко розкритикували заяви Орбана у Києві та його візит до Москви і наголосили, що попри чинне головування Угорщини в Єврораді, Орбан "жодним чином" не представляв інтереси ЄС, а діяв індивідуально як прем'єр Угорщини. У НАТО також підтвердили, що Орбан не представляв і Північноатлантичний альянс на зустрічі з Путіним.