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У прем'єра Словаччини Фіцо стріляли: його госпіталізували

Віолетта Чайковська | Степан Смишляєв
15 травня 2024 р.

Роберт Фіцо отримав вогнепальне поранення та був доставлений до лікарні. Підозрюваного затримали на місці.

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Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо
Роберт ФіцоФото: Tran Van Minh/AP Photo/picture alliance

На життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо скоїли замах у середу, 15 травня.

У нього вистрілили три або чотири рази після виїзного засідання уряду, що відбулося у словацькому місті Гандлова, повідомляє словацьке видання Denník N.

Підозрюваного в замаху на Фіцо зтримали

Після засідання Фіцо підійшов до людей, що зібралися біля місцевого будинку культури, щоб поспілкуватися з ними. Тоді й пролунали постріли.

Фіцо отримав вогнепальне поранення. За даними міжнародного агентства Associated Press, прем'єра поранили в живіт. Гелікоптер доставив його до лікарні.

Підозрюваного в нападі затримали на місці. Його мотиви поки не відомі.

У ЄС засудили напад на прем'єра Словаччини

Віцеспікер Національної ради Словаччини Любош Блага призупинив засідання парламенту на невизначений термін через напад.

Замах на Фіцо засудила президентка Словачиини Зузана Чапутова та голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Таким актам насильства немає місця в нашому суспільстві, вони підривають демократію, наше найцінніше спільне благо", - написала остання в соціальній мережі X.

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