Фіцо після атаки Росії: У Києві "абсолютно нормальне життя"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після чергової ракетної атаки на Київ заявив, що в столиці України "абсолютно нормальне життя".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо напередодні свого візиту до України заявивив, що в Києві "абсолютно нормальне життя". Як повідомляє агенція AFP, про це він заявив у вівторок, 23 січня, в день, коли Росія завдала чергового масованого ракетного удару по столиці та інших містах України.

На запитання журналістів, чому зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем відбудеться в середу, 24 січня, не в Києві, а в Ужгороді, Фіцо заявив, що це не має нічого спільного з питаннями безпеки, пов'язаними з вторгненням Росії.

"Навіщо мені їхати до Києва, коли я можу зустрітися з прем'єр-міністром України в Ужгороді? Я не бачу різниці. Ви справді думаєте, що в Києві йде війна? Ви ж не серйозно. Тому їдьте туди, і ви побачите, що в цьому місті є нормальне життя, абсолютно нормальне життя", - сказав він.

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Комбінований удар по Києву: понад 20 поранених

Під час масованої ракетної атаки зранку у вівторок, 23 січня,війська РФ випустили по Україні загалом 41 ракету, більшість з яких летіла по балістичній траєкторії. Українські сили збили 21 повітряну ціль: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, п'ять балістичних ракет "Іскандер-М" та керовану авіаційну ракету Х-59.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) наголосили, що нинішній ракетний удар став другою комбінованою ракетною атакою РФ на столицю України з початку року.

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Унаслідок цієї атаки атаки в столиці України є руйнування і потерпілі: 22 людей поранено, у тому числі 4 дітей, госпіталізовано 12 осіб. Одна людина знаходиться в реанімації.

Через падіння уламків є руйнування у Святошинському, Дарницькому, Солом'янському, Печерському та Шевченківському районах. В одному з постраждалих будинків у Святошинському районі виявлено нерозірвану частину ракети, мешканців кількох прилеглих будинків евакуювали.

Усього внаслідок атак по Україні 23 січня загинуло 19 людей, повідомляє Офіс генпрокурора.