Шмигаль зустрінеться з Фіцо для розблокування 50 млрд євро

Зустріч українського прем'єра зі словацьким колегою має відбутися найближчими тижнями. Україна прагне зняти до саміту Євроради 1 лютого перепони для отримання 50 мільярдів євро допомоги від ЄС.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль планує найближчими тижнями зустрітися з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, щоб зняти перепони для отримання 50 мільярдів євро допомоги від Європейського Союзу (ЄС). Про це Шмигаль повідомив у четвер, 18 січня, в Telegram.

"Найближчими тижнями плануємо зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби обговорити всі нагальні питання та зняти можливі перепони на шляху до реалізації Ukraine Facility", - написав він.

За словами Шмигаля, Україна розраховує, що під час саміту Європейської ради, який відбудеться 1 лютого, буде ухвалене позитивне рішення про виділення 50 мільярдів євро за програмою Фонду допомоги Україні (Ukraine Facility).

"Ця програма передбачає не лише виділення коштів, але й системну трансформацію України на шляху до ЄС. Наш уряд сформував драфт плану та бачення цього процесу. Від Європейської Комісії отримали коментарі, які вже опрацьовуємо", - зазначив він.

Читайте також: Фіцо висунув умови для підтримки виділення Україні 50 мільярдів євро

Фіцо: Потрібно знайти спільне рішення з Угорщиною

16 січня Фіцо зустрівся з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном і підтримав його пропозицію щодо надання Україні фінансової допомоги лише, якщо це проводитиметься поза рамками бюджету ЄС, а також якщо фінансування буде розділене на чотири частини, які можуть бути переглянуті та, можливо, заблоковані щороку.

"Якщо всі 27 країн ЄС хочуть схвалити перегляд бюджету і домовитися про допомогу Україні, до Угорщини потрібно прислухатися, з нею потрібно вести переговори і знайти спільне рішення", - заявив словацький прем'єр.

Угорщина перешкоджає спробам ЄС виділити макрофінансову допомогу Україні з червня, коли цю ідею висунула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Згідно з планом Єврокомісії, до 2027 року Україні мають виділити 33 мільярди євро у вигляді кредитів і ще 17 мільярдів - у вигляді грантів.

Наприкінці 2023 року під час саміту лідерів ЄС Орбан наклав вето на це рішення. Відтоді Брюссель намагається знайти спосіб зняти угорську блокаду. За даними ЗМІ, серед варіантів розглядається виділення допомоги окремо кожною країною, але Єврокомісія та Рада ЄС наполягають на необхідності досягнення консенсусу щодо запропонованого плану.