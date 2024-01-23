Наслідки удару РФ: є загиблі і поранені; ППО збила 21 ракету

Війська РФ завдали комбінованого ракетного удару по українських містах, зокрема й по столиці. Влада повідомляє про жертви й поранених, а також про руйнування житлової забудови. Силам ППО вдалося збити 21 ракету.

Під час масованої ракетної атаки зранку у вівторок, 23 січня, війська РФ випустили по Україні загалом 41 ракету, більшість з яких летіла по балістичній траєкторії, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Силам протиповітряної оборони та ПС вдалося збити 21 повітряну ціль: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, п'ять балістичних ракет "Іскандер-М" та керовану авіаційну ракету Х-59.

Київ зазнав другого комбінованого ракетного удару з початку року

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) наголосили, що нинішній ракетний удар став другою комбінованою ракетною атакою РФ на столицю України з початку року. В адміністрації вказали, що спочатку російські сили запустили крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області РФ. А коли ці ракети перебували вже в повітряному просторі Києва, війська РФ запустили по українській столиці балістичні ракети наземного базування, кажуть у КМВА.

"Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено майже два десятки повітряних цілей. Але внаслідок цієї комбінованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі", - повідомив голова КМВА Сергій Попко у Telegram-каналі. Зокрема, за даними КМВА, поранень зазнали 18 людей, з них 13 - госпіталізовані. Одна людина знаходиться в реанімації.

Водночас, за останніми даними мера міста Віталія Кличка, поранень внаслідок атаки на Київ зазнали 20 людей.

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За даними КМВА, наразі відомо про спричинені падінням уламків і частин ракет руйнування й шкоду у Святошинському, Дарницькому, Солом'янському, Печерському та Шевченківському районах. В одному з постраждалих будинків у Святошинському районі виявлено нерозірвану частину ракети, тож було ухвалено рішення про евакуацію мешканців кількох прилеглих будинків.

Київщина теж постраждала

Влада Київської області теж повідомила про постраждалих унаслідок падіння уламків ракет. "За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків російських ракет станом на 8:30 маємо дані про трьох постраждалих. Наразі людям надається перша допомога", - повідомляється в Telegram-каналі Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

За даними відомства, в декількох громадах пошкоджені три багатоповерхівки, приватні будинки та господарчі споруди, 10 легкових авто, кафе. Крім того, було зафіксовано пожежу на автостоянці біля одного з житлових комплексів.

Крім того, в Офісі генерального прокурора України додали, що постраждалі цивільні мешканці Київщини отримали осколкові поранення отримали. Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Удар по Харкову: троє загиблих й десятки поранених

Під час ракетної атаки атаки у Харкові російська ракета влучила в житловий багатоповерховий будинок, унаслідок чого було зруйновано цілий під'їзд.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару загинуло щонайменше троє людей. Раніше Синєгубов повідомляв про двох загиблих та 42 поранених.

На місці працюють рятувальники. Загалом, за даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті внаслідок атаки потраждали 30 житлових будинків.

"Вибито біля тисячи вікон (на вулиці - 7). У 20 будинках вимушені були відключити опалення. У 14 відключено електрику, у 12 - газопостачання. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Людям надається вся необхідна допомога, зокрема розгортаються три пункти обігріву", - написав він у Telegram.

Одна загибла в Павлограді

Також внаслідок російського ракетного удару по місту Павлоград Дніпропетровської області загинула 43-річна жінка, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі. Ще одному постраждалому цивільному медики надають всю необхідну допомогу, інформував посадовець.