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Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселю
Фото: Virginia Mayo/AP/dpa/picture alliance

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль - український політик, прем'єр-міністр України.

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Новини

5 квітня 2024 р.

Шмигаль: РФ знищила 80 відсотків потужностей ТЕС України

5 квітня 2024 р.

Литва закупить для України три тисячі FPV-дронів

4 квітня 2024 р.

Україна та Латвія спільно вироблятимуть дрони для ЗСУ

28 березня 2024 р.

Туск заявив про крок до урегулювання щодо експорту з України

28 березня 2024 р.

Шмигаль і Туск у Варшаві обговорили "складні теми"

26 березня 2024 р.

Україна отримала 880 мільйонів доларів траншу МВФ

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Докладно

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Шмигаль: "Економічний безвіз" підтримає експорт

Шмигаль: "Економічний безвіз" підтримає експорт

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль привітав попередню угоду щодо продовження "економічного безвізу" до 5 червня 2025 року.
Політика20 березня 2024 р.
Учасники акції протесту в Варшаві

Польські фермери-страйкарі висувають політичні вимоги

Польські фермери-страйкарі висувають політичні вимоги

Що може вказувати на причетність РФ до стайку польських фермерів, що набуває політичного вираження?
Політика7 березня 2024 р.
Володимир Зеленський взяв участь у конференції в Берліні через відеозв'язок

Бізнес-форум у Берліні. Німецькі фірми пішли в Україну

Бізнес-форум у Берліні. Німецькі фірми пішли в Україну

Інвестувати у країну, де війна? Німецько-український бізнес-форум показав, що це не тільки можливо, але й вигідно.
Економіка24 жовтня 2023 р.
Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Києві, 6 вересня 2023 року

Два дні Блінкена в Україні: як минув неанонсований візит

Два дні Блінкена в Україні: як минув неанонсований візит

Блінкен зустрівся з керівництвом держави, оголосив про новий пакет допомоги від США і вшанував пам'ять загиблих воїнів.
Політика7 вересня 2023 р.
Лого МОК на смартфоні на тлі прапорів РФ та Білорусі

Чи допустять атлетів з РФ і Білорусі до Олімпіади в Парижі?

Чи допустять атлетів з РФ і Білорусі до Олімпіади в Парижі?

У Європі триває обговорення можливої участі спортсменів із Росії та Білорусі в Олімпіаді-2024 у Парижі.
Спорт17 серпня 2023 р.
Посад-Покровське на Херсонщині після бойових дій

Балада про війну та відбудову: як відновлюють Херсонщину

Балада про війну та відбудову: як відновлюють Херсонщину

Уряд планує взірцеву реконструкцію Посад-Покровського. Кореспондент DW спостерігав за відновленням села та сусідів.
Економіка2 серпня 2023 р.
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Опалювальний сезон в Україні: колапсу не буде, але…

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ДІАМ замість ДАБІ. Чи зникне незаконна забудова в Україні?

ДІАМ замість ДАБІ. Чи зникне незаконна забудова в Україні?

Забудовникам в Україні тепер доведеться мати справу з новою структурою, яка замінали сумнозвісну ДАБІ.
Суспільство16 вересня 2021 р.