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Фото: Virginia Mayo/AP/dpa/picture alliance
Денис Шмигаль
Денис Шмигаль - український політик, прем'єр-міністр України.
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Новини
05.04.2024
5 квітня 2024 р.
Шмигаль: РФ знищила 80 відсотків потужностей ТЕС України
05.04.2024
5 квітня 2024 р.
Литва закупить для України три тисячі FPV-дронів
04.04.2024
4 квітня 2024 р.
Україна та Латвія спільно вироблятимуть дрони для ЗСУ
28.03.2024
28 березня 2024 р.
Туск заявив про крок до урегулювання щодо експорту з України
28.03.2024
28 березня 2024 р.
Шмигаль і Туск у Варшаві обговорили "складні теми"
26.03.2024
26 березня 2024 р.
Україна отримала 880 мільйонів доларів траншу МВФ
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Докладно
Шмигаль: "Економічний безвіз" підтримає експорт
Шмигаль: "Економічний безвіз" підтримає експорт
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль привітав попередню угоду щодо продовження "економічного безвізу" до 5 червня 2025 року.
Політика
20.03.2024
20 березня 2024 р.
Польські фермери-страйкарі висувають політичні вимоги
Польські фермери-страйкарі висувають політичні вимоги
Що може вказувати на причетність РФ до стайку польських фермерів, що набуває політичного вираження?
Політика
07.03.2024
7 березня 2024 р.
Бізнес-форум у Берліні. Німецькі фірми пішли в Україну
Бізнес-форум у Берліні. Німецькі фірми пішли в Україну
Інвестувати у країну, де війна? Німецько-український бізнес-форум показав, що це не тільки можливо, але й вигідно.
Економіка
24.10.2023
24 жовтня 2023 р.
Два дні Блінкена в Україні: як минув неанонсований візит
Два дні Блінкена в Україні: як минув неанонсований візит
Блінкен зустрівся з керівництвом держави, оголосив про новий пакет допомоги від США і вшанував пам'ять загиблих воїнів.
Політика
07.09.2023
7 вересня 2023 р.
Чи допустять атлетів з РФ і Білорусі до Олімпіади в Парижі?
Чи допустять атлетів з РФ і Білорусі до Олімпіади в Парижі?
У Європі триває обговорення можливої участі спортсменів із Росії та Білорусі в Олімпіаді-2024 у Парижі.
Спорт
17.08.2023
17 серпня 2023 р.
Балада про війну та відбудову: як відновлюють Херсонщину
Балада про війну та відбудову: як відновлюють Херсонщину
Уряд планує взірцеву реконструкцію Посад-Покровського. Кореспондент DW спостерігав за відновленням села та сусідів.
Економіка
02.08.2023
2 серпня 2023 р.
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7 вересня 2022 р.
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22.12.2021
22 грудня 2021 р.
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