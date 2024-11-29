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ПолітикаУкраїна

Шмигаль: Додаткові доходи від податків підуть військовим

Дмитро Шварц
29 листопада 2024 р.

Додаткові надходження від підвищення податків будуть спрямовані на фінансування зарплат військовослужбовців, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зміни до Податкового кодексу України набудуть чинності 1 грудня.

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Законодавчі зміни, які передбачають підвищення податків, набудуть чинності 1 грудня 2024 року, підтвердив прем'єр-міністр України Денис ШмигальФото: Janusz Pienkowski/Zoonar/picture alliance

Зміни до Податкового кодексу України набудуть чинності 1 грудня, а усі додаткові надходження будуть спрямовані на фінансування зарплат військовослужбовцям. Про це заявив у п'ятницю, 29 листопада, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"За рахунок цього в поточному році держава додатково акумулює вісім мільярдів гривень, а наступного року - 140 мільярдів гривень. Усі ці гроші без виключення спрямуємо на фінансування зарплат захисникам і захисницям України. Саме завдяки внутрішньому фінансовому ресурсу України забезпечуються виплати нашим воїнам", - зазначив Денис Шмигаль в дописі у Telegram.

Він нагадав, що у 2025 році України має спрямувати на оборону 2,23 трильйона гривень бюджетних видатків, з яких 1,16 трильйона гривень - грошове забезпечення військових. "Таким чином усі українці, які сплачують військовий збір, допомагають воїнам і роблять важливий внесок у нашу стійкість та наближення справедливого миру", - додав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану 28 листопада. Закон передбачає, зокрема, підвищення військового збору з 1,5 відсотка до п'яти відсотків, податку на прибуток банків до 50 відсотків за 2024 рік, збільшення низки інших податків і зборів.

Окрім цього, 28 листопада Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік.

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