Мінімальна зарплата у 2025 році не ростиме - мінфін

Попри збільшення в поточному році мінімальної платні, наступного року її підвищення не планують, повідомив керівник мінфіну Сергій Марченко.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що наступного року уряд не планує підвищувати мінімальну заробітну плату. Відповідну заяву урядовець зробив у вівторок, 24 вересня, під час брифінгу .

"В цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19 відсотків до 8000 гривень. Ми вважаємо за можливе наступний рік зберегти цей розмір на весь рік", - пояснив урядовець, якого цитує онлайн-видання "Економічна правда".

На тлі цього Марченко зазначив, що нині уряд не має змоги підвищувати соціальні стандарти, й це було узгоджено з міжнародними партнерами.

Що заплановано в бюджеті на 2025 рік

Нагадаємо, раніше цього місяця Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік. Згідно з проєктом держбюджету на наступний рік, доходи очікуються на рівні двох трильйонів гривень, а видатки - на рівні 3,6 трильйона гривень. Зокрема, у головному фінансовому документі країни передбачено 2,22 трильйона гривень оборонних видатків.