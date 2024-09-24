Мінімальна зарплата у 2025 році не ростиме - мінфін

Мінімальна зарплата у 2025 році не ростиме - мінфін24 вересня 2024 р.
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що наступного року уряд не планує підвищувати мінімальну заробітну плату. Відповідну заяву урядовець зробив у вівторок, 24 вересня, під час брифінгу.
"В цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19 відсотків до 8000 гривень. Ми вважаємо за можливе наступний рік зберегти цей розмір на весь рік", - пояснив урядовець, якого цитує онлайн-видання "Економічна правда".
На тлі цього Марченко зазначив, що нині уряд не має змоги підвищувати соціальні стандарти, й це було узгоджено з міжнародними партнерами.
Що заплановано в бюджеті на 2025 рік
Нагадаємо, раніше цього місяця Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік. Згідно з проєктом держбюджету на наступний рік, доходи очікуються на рівні двох трильйонів гривень, а видатки - на рівні 3,6 трильйона гривень. Зокрема, у головному фінансовому документі країни передбачено 2,22 трильйона гривень оборонних видатків.