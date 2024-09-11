$1,1 млрд: Україна та МВФ зробили крок до чергового траншу

МВФ може остаточно схвалити надання Україні чергового траншу у розмірі 1,1 мільярда доларів вже найближчими тижнями.

Експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) та українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо п'ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) загальним обсягом 15,6 мільярда доларів США. Як йдеться у повідомленні фонду, оприлюдненому у вівторок, 10 вересня, за умови схвалення найближчими тижнями Виконавчою радою МВФ, Україна отримає доступ до близько 1,1 мільярда доларів США.

Рішення про черговий перегляд програми ухвалила команда фонду, яка працювала у Києві 4-10 вересня та провела переговори з українською владою. Розгляд рішення Викнавчою радою МВФ очікується найближчими тижнями.

"Чотирирічна угода між Україною та МВФ щодо механізму розширеного фінансування EFF продовжує слугувати міцним якорем для економічної програми влади в часи надзвичайно високої невизначеності. Показники програми залишаються високими попри війну, з усіма кількісними критеріями ефективності на кінець червня, а також структурним контрольним показником для цього перегляду", - заявив представник МВФ Гевін Грей.

МВФ: ВВП України у 2024 році зросте на 2,5-3,5 відсотка

В МВФ наголосили, що вміла політика, адаптивність домогосподарств та компаній, а також потужне зовнішнє фінансування допомогли підтримати макроекономічну та фінансову стабільність в Україні. "Реальний ВВП зріс на 6,5 відсотка у першому кварталі 2024 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, інфляція залишилася низькою - 5,4 відсотка у липні, а валові міжнародні резерви становили 42,3 мільярда доларів США станом на 1 вересня", - йдеться у пресрелізі МВФ.

Втім, у другому півріччі 2024 року фонд очікує на уповільнення економічного зростання України через постійні атаки на енергетичну інфраструктуру та вплив війни на ринки праці та довіру.

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"Зростання очікується на рівні трьох відсотків у 2024 році. Вирішення проблеми дефіциту енергії напередодні зими є критично важливим і потребує скоординованих зусиль, у тому числі з міжнародними партнерами. Оскільки війна, як очікується, триватиме до 2025 року, зростання реального ВВП прогнозується на рівні 2,5-3,5 відсотка. Очікується, що інфляція зросте до дев'яти відсотків до кінця 2024 року. Ризики для прогнозів залишаються надзвичайно високими", - додали в МВФ.

Варто зазначити, що до державного бюджету України вже надійшло пʼять траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 7,6 мільярда доларів. У 2024 році програма EFF передбачає 5,4 мільярда доларів бюджетної допомоги Україні.

Четвертий перегляд механізму фінансування України в рамках програми EFF Виконавча рада МВФ завершила наприкінці червня. У результаті було схвалене надання Києву кредитного траншу в розмірі 2,2 мільярда доларів.