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ЕкономікаУкраїна

Україні бракує 15 млрд доларів на бюджет-2025 - Шмигаль

Дмитро Шварц
27 серпня 2024 р.

Україні для покриття дефіциту державного бюджету в 2025 році потрібні додаткові 15 мільярдів доларів, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
За словами Шмигаля, ціллю для України є отримання всіх заморожених активів РФФото: FRANCOIS LENOIR/European Union

Україні для покриття дефіциту державного бюджету в 2025 році потрібні додаткові 15 мільярдів доларів. Про це у вівторок, 27 серпня, під час форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Цього року ми розуміємо як закрити. На наступний рік є незакрита потреба в обсязі близько 15 мільярдів доларів", - сказав він.

За словами прем'єра, Україна розробляє декілька сценаріїв, щоб знайти ці кошти, одним з них є використання заморожених активів Російської Федерації. "Наша ціль - отримати всі 300 мільярдів, які є замороженими. Зараз перший крок - ми працюємо над тим, щоб отримати 50 мільярдів доларів від наших партнерів у якості першого внеску, гранту з урахуванням майбутньої конфіскації повної суми і відшкодуванням цих коштів партнерам", - сказав він.

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Також Шмигаль зазначив, що за два з половиною роки Україні вдалося залучити від партнерів майже 100 мільярдів доларів. "Ми надзвичайно вдячні партнерам, цінуємо цю допомогу. Це те, що дало нам можливість вчасно виконувати всі соціальні зобов'язання перед Україною і українцями", - сказав він.

Підвищення податків та "Воюй або працюй"

Утім, зазначив прем'єр, у поточному році в Україні "є критична потреба зібрати додаткові кошти на наш захист - це сотні мільярдів гривень". 

Для вирішення цієї проблеми Кабмін хоче запровадити чотири кроки. За словами Шмигаля, уряд планує збільшити запозичення на внутрішньому ринку, підняти ставку податку на прибуток для банків, розширити базу військового збору та підвищити ставку військового податку. Верховна Рада має обговорити ці пропозиції у вересні.

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Ще одним способом наповнити державний бюджет є впровадження принципу "Воюй або працюй", що передбачає запровадження низки заходів для виведення ринку праці із тіні. "Це важливий момент для збільшення кількості робочих місць, для підвищення середніх зарплат у галузях і для наповнення нашого бюджету", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що у липні Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону щодо внесення змін до державного бюджету на 2024 рік, якими пропонується збільшити видаткову частину на 500,3 мільярда гривень.

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