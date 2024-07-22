Україна узгодила реструктуризацію частини держборгу

Влада України досягла принципової домовленості з власниками єврооблігацій України щодо реструктуризації цих боргових цінних паперів - євробондів, - випущених на міжнародних ринках капіталу, на суму 23,4 мільярда доларів, У вівторок, 22 липня, Україна оприлюднила відповідну заяву на Лондонській фондовій біржі, повідомляє пресслужба міністерства фінансів України.

У мінфіні кажуть про значний зиск від досягнутих угод

Як наголосили в пресслужбі відомства, досягнута угода про реструктуризацію передбачатиме, що наявні в обігу українські єврооблігації "будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37 відсотків на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60 відсотків".

Крім того, після завершення реструктуризації буде подовжено строк погашення єврооблігацій. Так, перше погашення на суму 1,172 мільярда доларів відбудеться у 2029 році, кажуть у міністерстві.

Такі зміни - істотне полегшення щодо обслуговування боргового тягаря, адже, як пояснюють у відомстві, без реструктуризації основна сума боргу в розмірі 9,381 мільярда доларів без урахування капіталізованих відсотків мала би бути виплаченою в період з 2024 по 2029 рік.

На додачу досягнуті домовленості підтримуються комітетом кредиторів України та відповідають цільовим показникам програми механізму розширеного фінансування МВФ, нагадали в мінфіні. Після втілення досягнутих домовленостей, зокрема, співвідношення боргу до ВВП становитиме 82 відсотка до кінця 2028 року, а до кінця 2033 року - 65 відсотків. Крім того, внаслідок скорочення боргового тягаря середня потреба у фінансуванні буде на рівні восьми відсотків від ВВП у 2028-2033 роках.

Шмигаль уже розповів, на що підуть вивільнені гроші

Досягнуті домовленості з кредиторами уже прокоментував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. "Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 мільярда доларів на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 мільярда - до 2033 року. Таким чином ми зможемо вивільнити ресурси на нагальні потреби: нашу оборону, соціальний захист та відновлення", - написав керівник українського уряду в своєму Telegram-каналі .

Кредитори отримають нові єврооблігації

Щодо кредиторів України, то вони отримають взамін нові єврооблігації. Як передбачають досягнуті домовленості, планується емісія чотирьох серій Облігацій А з погашенням у 2029, 2034, 2035 і 2036 роках та чотирьох серій Облігацій B з погашенням у 2030, 2034, 2035 і 2036 роках.

"Купонні платежі Облігацій A: 1,75 відсотка у 2024-2025 роках, 4,5 відсотка у 2026 та у першому півріччі 2027 року, шість відсотків - у другому півріччі 2027 та до 2033 року, та 7,75 відсотка починаючи з 2034 року і надалі. Купонні платежі Облігацій B: відсутні до другої половини 2027 року, далі три відсотки з другого півріччя 2027 року і до 2033 року, і підвищення до 7,75 відсотка з 2034 року і надалі", - йдеться в повідомленні пресслужби мінфіну.

Кому належали українські євробонди

Як повідомляв днями німецький телеканал n-tv , серед власників українських єврооблігацій є такі велетні фінансового ринку як інвестиційний фонд Blackrock, французький інвестиційний фонд Amundi та лондонська фінкомпанія Amia Capital. Через агресивну війну Росії проти України, Київ украй залежить від фінансової допомоги Заходу, оскільки власних податкових, митних та інших бюджетних надходжень вистачає лише на покриття близько половини запланованих видатків. Решта припадає саме на фінансові вливань від міжнародних фінансових організацій, як-от Міжнародного валютного фонду (МВФ), або окремих західних країн, приміром, США, ЄС, Японії та інших західних країн, інформує n-tv.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що кредитори відмовилися реструктурувати держборг України на умовах уряду.