Шольц заперечує зменшення допомоги Україні

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заперечив, що Німеччина скорочує військову допомогу Україні. Зокрема, про це він сказав у інтерв'ю, яке вийшло у вівторок, 20 серпня, на телеканалі Sat.1 .

За словами Шольца, у позиції Берліна щодо надання Києву підтримки немає жодної хиткості. Він здивований дискусіями щодо цього, заявив німецький канцлер.

Шольц нагадав, що на 2024-й рік до бюджету ФРН закладені майже вісім млрд євро на допомогу Україні. Наступного року на допомогу Києву до бюджету Німеччини закладено чотири млрд євро. "Це багато грошей, це дуже багато грошей", - наголосив німецький канцлер.

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Шольц: Немає нічого незрозумілого

Крім того, за рішенням Великої сімки (G7) Україна отримає кредит у розмірі 50 млрд євро, відсотки за яким покриватимуться за рахунок доходів від заморожених активів російського центробанку.

Ці кошти дозволять Києву придбати потрібну зброю для своєї оборони, зазначив Шольц. Цей механізм ще не погоджений на міжнародному рівні, уточнює агенція dpa. Проте канцлер ФРН вважає, що у запропонованій схемі "немає зовсім нічого незрозумілого".

Києву також буде поставлена сучасна система протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T, наголосив Шольц.

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Заходи економії Берліна

Про заходи економії йшлося у листі міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера (Christian Lindner) від 5 серпня голові міноборони Борису Пісторіусу (Boris Pistorius), про який писала газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Через війну Росії в Україні на західних рахунках було заморожено близько 300 млрд доларів російського Центробанку. Остаточне рішення про те, чи можуть відсотки від цих коштів бути використані для фінансування закупівель озброєнь Києвом, поки що не прийнято.

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