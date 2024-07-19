Урізання вдвічі: як саме ФРН скоротить допомогу Україні

У федеральному бюджеті на 2025 рік уряд Німеччини передбачив скорочення допомоги Україні вдвічі й з прицілом на використання коштів із заморожених російських активів. В опозиційному ХДС називають це "скандалом".

Німецький уряд не скупиться на запевнення, що й надалі підтримуватиме Україну на тлі війни, яку розв'язала Росія. У середині квітня канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) після відеоконференції з президентом США Джо Байденом і президентом Франції Еммануелем Макроном заявив: "Ми відчуваємо безмежний сум за жертвами і - це також має бути сказано - велику злість, велику злість на російського президента і цю безглузду війну. Ясно одне: ми всі продовжуватимемо підтримувати Україну як фінансово, так і військово", - сказав він.

Але в проєкті бюджету на 2025 рік, схваленому кабміном, гроші для України суттєво урізали - з попередніх восьми мільярдів євро до чотирьох мільярдів. Федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив: "Фінансування України в осяжному майбутньому забезпечено завдяки європейським інструментам (підтримки - Ред.) і позикам Великої сімки (G7)".

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Чотири мільярди євро - відсотки із заморожених активів РФ

Згідно з даними журналу Der Spiegel, відсотки за російськими банківськими активами, замороженими за кордоном, становлять якраз приблизно чотири мільярди євро. "Можна припустити, що ці кошти, не будуть освоєні у повному обсязі", - йдеться в бюджетних документах коаліції. Крім того, G7 - семеро провідних економік світу - планують для України кредит на 50 мільярдів доларів США.

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У ХДС називають ситуацію "скандальною"

Серед учасників "коаліції світлофору" - СДПН, Зелених і ВДП - йшли тривалі суперечки за бюджет-2025. З одного боку - обмежені кошти, з іншого - потреба відповіді на низку викликів. І все це із необхідністю не виходити за рамки максимального "боргового гальма". Тому скорочення відбилися на багатьох сферах.

Родеріх Кізеветтер з ХДС критикує бюджетну політику уряду канцлера Шольца Фото: Kai-Uwe Heinrich/TSP/IMAGO

Експерт фракції ХДС із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) називає скорочення німецької допомоги Україні удвічі "скандальним". "Покладатися на допомогу ЄС, виплати з інших країн чи відсотки із заморожених російських активів, на які Україна задля відбудови і так де-факто має право, - це геть не ознака стратегічної далекоглядності чи європейського лідерства", - прокоментував політик у розмові з Deutsche Welle. Таким чином Німеччина ображає Україну, а також "ставить підніжку" й іншим європейським країнам, які дали набагато більше у перерахунку на душу населення, ніж Німеччина, вважає політик.

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Підтримка з розрахунку на душу населення: Німеччина позаду

Власне, за абсолютними цифрами, Німеччина посідає друге місце у світі після США у фінансовій підтримці України. Згідно з даними Інституту світової економіки (ifw) у Кілі, військова допомога США наразі становила 42,2 мільярда євро, а Німеччини - 17,1 мільярда євро.

Йдеться про кошти, виділені з січня 2022 року по січень 2024 року. Але інша картина вимальовується, якщо рахувати за кількістю жителів: тоді з Данії, наприклад, надходить від кожного громадянина для України виділяється 1917 євро, з Норвегії - 1423 євро і з Німеччини - 494 євро.

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Кошти тільки із заморожених рахунків?

Родеріх Кізеветтер також вважає ці скорочення фатальними, адже Німеччина може взяти на себе набагато більшу відповідальність, якщо кандидата від республіканців Дональда Трампа переоберуть президентом США на початку листопада. Тоді він міг би різко скоротити чи навіть повністю припинити допомогу Україні від США.

Тривають брутальні російські атаки: 8 липня 2024 ракета влучила у комплекс лікарні "Охматдит" Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Кізеветтер виступає за те, щоби піти набагато далі: "У будь-якому разі, я прихильник надання Україні всіх заморожених російських коштів - незалежно від підтримки національних держав, - а не лише відсотків із заморожених активів. З юридичної точки зору це також можливо, але в Німеччині бракує політичної волі", - коментує він.

Внаслідок загарбницької війни Росії проти України навесні 2022 року в усьому світі було заморожено активів російського Центробанку обсягом у 260 мільярдів євро, понад дві третини з них - близько 210 мільярдів євро - в країнах ЄС.

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Німеччина прийняла понад мільйон біженців з України

Серед допомоги Німеччини Україні окремою статтею стоїть прийом біженців із зони бойових дій. З початку війни країна прийняла близько 1,1 мільйона українців, що в абсолютних цифрах більше, ніж будь-яка інша країна Європи.

Бад Дюбен, Саксонія: серед українських біженців у Німеччині чимало матерів з маленькими дітьми Фото: Waltraud Grubitzsch/picture alliance/dpa

У Польщі близько 956 тисяч. Італія розмістила у себе близько 172,5 тисяч українських громадян, Франція - близько 68,8 тисяч. І на відміну від біженців з інших регіонів світу, вихідці з України, багато з яких є жінками, матерями з дітьми, негайно мають право на отримання фінансової допомоги ("грошей для громадян" - Ред.). Тож вони не мають чекати на легалізацію статусу. Станом на сьогодні, сума такої допомоги у ФРН - 563 євро на місяць на одну особу. Крім того, сюди слід додати субсидії на квартплату та опалення.