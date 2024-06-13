До кінця 2024 року Україна отримає $50 млрд від країн G7

Глави держав та урядів країн-членів Великої сімки (G7) - США, Великобританії, Франції, Німеччини, Японії, Канади, Італії - досягли домовленості щодо надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів з механізмом використання прибутків від заморожених російських активів. Це підтвердив у четвер, 13 червня, дипломатичний радник президента Франції Еммануеля Макрона Еммануель Бонн під час телефонного брифінгу, повідомляє агенція "Укрінформ" .

"Лідери ухвалили рішення. Ми підтвердимо нашу підтримку Україні у вигляді спільного кредиту у розмірі 50 мільярдів євро, який країни G7 нададуть Україні до кінця року", - повідомив радник Макрона. За його словами, фіндопомога надаватиметься як кредит з боку США, "але він може бути доповнений європейськими грошима або національними внескам". Як пояснив радник Макрона, цей кредит Україні планується погашати шляхом залучення надходжень від заморожених російських активів у Європейському Союзі.

Лінднер підтвердив досягнення відповідної домовленості

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) теж повідомив про досягнення відповідних домовленостей на саміті G7 в Італії.

"Добрі новини від G7: ще 50 мільярдів доларів для України. Ми використовуємо для цього відсотки від заморожених активів - розумний інструмент, який покаже Путіну нашу єдність, суттєво допоможе Україні та зменшить навантаження на бюджет. Зараз ми працюємо над деталями", - написав очільник мінфіну ФРН у соцмережі X.

США будуть не єдині, хто надаватиме кредит Україні - AFP

Аналогічну інформацію надав агентству AFP неназваний американський посадовець. "Ми маємо політичну згоду на найвищому рівні щодо цієї угоди, - сказав високопосадовець адміністрації Джо Байдена на умовах анонімності. - І це 50 мільярдів доларів цього року, які будуть виділені Україні". Кредит буде виплачуватися з майбутніх прибутків від російських активів, хоча існує ризик того, що це джерело фінансування припиниться, якщо активи будуть розморожені, приміром, у разі укладення мирної угоди.

Американськи урядовець заявив, що США були готові надати всі 50 мільярдів доларів, але зазначив, що їхній внесок може бути "значно меншим", оскільки це буде спільна ініціатива. "Ми не будемо єдиними кредиторами. Це буде кредитна спілка. Ми збираємося розділити ризик, тому що у нас є спільне зобов'язання зробити це", - сказав посадовець. Водночас він не сказав, чи зроблять інші країни G7 свій внесок і яким він буде. "Я не збираюся говорити за інші делегації, тобто, насправді це вони повинні сказати, чи збираються вони робити внесок у кредит", - сказав він.

Утім, співрозмовник агенції зазначив, що в остаточній заяві, узгодженій лідерами найпотужніших демократій світу йтиметься про "множинну позику". "Я можу запевнити, що Сполучені Штати не будуть єдиним кредитором у спілці", - сказав чиновник.

Раніше повідомлялось про те, що лідери G7 мали домовитися про використання як застави для кредиту Києву прибутку від відсотків на 300 мільярдів євро заморожених у ЄС активів російського Центробанку.