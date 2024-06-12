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ЗМІ: G7 схвалила для Україні $50 млрд за рахунок активів РФ

Дмитро Шварц
12 червня 2024 р.

Лідери Великої сімки погодилися надати Україні кредит в розмірі 50 мільярдів доларів за рахунок використання прибутків від заморожених російських активів, повідомляє агенція AFP.

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Саміт G7 стартує в Італії 13 червня
ВСаміт G7 стартує в Італії 13 червняФото: Alessandro Garofalo/REUTERS

Лідери Великої сімки досягли домовленості щодо надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів за рахунок використання прибутків від заморожених російських активів. Про це у середу, 12 червня, повідомила агенція AFP з посиланням на представника президента Франції на саміті G7, який стартує в Італії в четвер. "У нас є угода", - зазначив він.

Раніше повідомлялось про те, що лідери G7 мали домовитися про використання в якості застави для кредиту Києву прибутку від відсотків на 300 мільярдів євро заморожених активів російського Центробанку.

"Спочатку це була американська ініціатива", - сказав представник президента Франції, додавши, що теоретично позика Україні буде погашена "надходженнями від заморожених російських активів".

"Але якщо з тих чи інших причин російські активи будуть розморожені або надходжень від російських активів буде недостатньо для фінансування кредиту, то нам доведеться подумати про те, як розподілити навантаження за кредитом", - додав він.

Водночас, як пише Bloomberg, технічні деталі угоди потрібно буде фіналізувати після саміту лідерів G7. Це означає, що для укладення остаточної угоди може знадобитися деякий час, сказав Bloomberg на умовах анонімності французький чиновник.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у четвер під час саміту G7, де вони підпишуть двосторонню безпекову угоду між країнами.

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