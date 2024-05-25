У ЄС Угорщина блокує передачу Україні доходів від активів РФ

Києву мають намір щорічно відправляти до 2 млрд євро за рахунок доходів від активів РФ, заморожених у депозитарії у Бельгії. Але Угорщина блокує все, що пов'язане із військовою підтримкою України, повідомляє FT.

Угорщина блокує передачу доходів від заморожених російських активів на військові потреби України, повідомила у суботу, 25 травня, газета Financial Times (FT) із посиланням на джерела.

Згідно з попередньою домовленістю, країни ЄС мали намір щорічно перераховувати Україні до 2 мільярдів євро за рахунок доходів від російських активів розміром 190 мільярдів євро, що зберігаються в депозитарії Euroclear у Бельгії. Рішення про це має бути ухвалене одноголосно, але Угорщина проголосувала проти, повідомили п'ять джерел FT. Водночас Угорщина не наклала вето на запропонований механізм.

"Наразі вони блокують усе, що пов'язано з військовою підтримкою України", - розповів один зі співрозмовників видання. За його словами, Угорщина планує перешкоджати виділенню коштів Україні як мінімум до виборів до Європарламенту у червні. Опитані FT дипломати висловили сподівання, що рішення вдасться знайти до липня, коли настане час для першої виплати Києву.

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Угорщині запропонували компромісний варіант

Керівництво Євросоюзу запропонувало Угорщині угоду, щоб певна частка доходів не прямувала на купівлю зброї, розповіло інше джерело FT. За його словами, завдяки цьому Будапешт не наклав вето на механізм, що просувається у ЄС, обмежившись створенням перешкод. Знайомі з позицією угорської влади співрозмовники газети пояснили, що Будапешт у принципі не проти передачі грошей, але автоматична схема платежів викликає сумніви.

Раніше ЄС схвалив передачу Україні прибутків від заморожених активів Росії. Європейські депозитарії будуть зобов'язані переказувати до бюджету ЄС 99,7 відсотка чистого прибутку, отриманого від управління російськими активами. Пізніше гроші спрямовуватимуться на допомогу Україні. Решту 0,3 відсотка депозитарії можуть залишити собі "для забезпечення ефективності своєї роботи".

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Як стверджує глава МЗС Чехії Ян Липавський, ці заходи дозволять Україні отримати 2024 року до трьох мільярдів євро. З цієї суми 90 відсотків підуть на потреби української армії, додав чеський міністр. У Києві підтримали потенційну передачу прибутку, але зазначили, що, порівняно з усіма військовими потребами України, ця сума - "майже ніщо".