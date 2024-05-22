Активи РФ для України: ЄС розраховує на старт виплат у липні

Перші прибутки від заморожених в Європі російських активів будуть спрямовані на потреби України в липні, розраховує Єврокомісія. 90 відсотків з них направлять на зброю для ЗСУ.

Європейська Комісія (ЄК) розраховує почати використовувати доходи від заморожених російських активів на потреби України в липні.

"Швидкість залишається важливою, і Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж був здійснений уже в липні", - повідомили 21 травня на сайті ЄК.

Віцепрезидент ЄК Валдіс Домбровскіс запевнив, що шлях використання активів РФ, який обрали в Європейському Союзі, "є юридично надійним і гнучким, щоб підтримка могла пристосуватися до найнагальніших потреб України".

До трьох мільярдів євро на потреби України на рік

Очікується, що доходи з заморожених російських активів становитимуть близько 2,5 - 3 мільярдів євро на рік. Виплати здійснюватимуться двічі на рік.

90 відсотків коштів наразі спрямовуватимуть на постачання військового обладнання Збройним силам України (ЗСУ) через Європейський фонд миру, решту 10 відсотків перераховуватимуть до бюджету ЄС для подальшого використання на підтримку України.

У подальшому розподіл асигнувань переглядатимуть, зважаючи на пріоритетність потреб України, які, ймовірно, зміняться з часом, зауважують в Єврокомісії. Перший перегляд розподілу коштів відбудеться до 1 січня 2025 року.