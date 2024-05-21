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Рада ЄС схвалила передачу Україні прибутків від активів РФ

Дмитро Шварц
21 травня 2024 р.

Країни Євросоюзу погодили використання надходжень від заморожених активів російського Центробанку на користь України. 90% використають на військові цілі.

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Прапори ЄС та України біля будівлі Європарламенту в Брюсселі
ЄС схвалив надання Україні прибутків від заморожених активів РФФото: Philippe Stirnweiss/European Union 2024

Рада Європейського Союзу схвалила у вівторок, 21 травня, передачу Україні доходів від надприбутків з заморожених російських активів. Про це повідомили представництва Чехії та Бельгії в Євросоюзі.

"Рада ЄС підтвердила згоду на використання надходжень від знерухомлених активів Центрального банку РФ на користь України. Очікується, що річний дохід становитиме близько 2,5 - 3 мільярдів євро. 90 відсотків очікуваних надходжень буде спрямовано на військові потреби для підтримки оборони України", - йдеться у чеському повідомленні. 

Решта коштів підуть на відновлення України, випливає з бельгійського повідомлення. 

Як повідомлялося, 8 травня посли країн-членів ЄС досягли принципової згоди щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на користь України.

За оцінкою Європейської Комісії, в ЄС заморожені активи Центробанку Росії на понад 200 мільярдів євро. Очікується, що перші перерахування доходів від прибутків почнуться до літа.

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