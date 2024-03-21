Як ЄС допомагатиме Києву доходами від заморожених активів РФ

Доходи від заморожених у ЄС російських активів має бути передано на потреби України, вважають у Брюсселі. Країнам ЄС представили конкретну пропозицію. Про які суми йдеться, на які цілі та як це має працювати?

У Європейському Союзі оприлюднили пропозицію щодо механізму передачі на потреби України левової частки доходів, які фінансові інституції ЄС отримують із заморожених активів Центрального банку РФ. Спільну пропозицію Єврокомісії та зовнішньополітичного відомства ЄС уже розіслали країнам-членам, а в середу, 20 березня, про її зміст розповіли журналістам у Брюсселі.

Наразі центральні депозитарії вже ідентифікували в системі бухобліку та задекларували свій виключний прибуток від заморожених російських активів, як це вимагає новий регламент Євросоюзу. З 12 грудня 2023 року депозитаріям також заборонено розподіляти ці доходи серед акціонерів. Якщо точніше, то фактично цей регламент поширюється тільки на один центральний депозитарій у Євросоюзі - Euroclear, оскільки в законодавстві йдеться про заморожені на рахунках суми понад один мільйон євро, а такі є лише у нього.

Тепер Euroclear має відраховувати ці кошти Євросоюзу. У Брюсселі наголошують, що він не є власністю Росії, а належить центральному депозитарію, оскільки виник через сам факт заморожування активів і підлягає національному оподаткуванню, в даному випадку - бельгійському. Раніше Бельгія пообіцяла передати всі ці податки Україні.

До трьох мільярдів євро для України на рік

Загалом унаслідок заморожування активів і резервів Центробанку РФ як штрафного заходу за повномасштабне вторгнення в Україну в Євросоюзі опинилося приблизно 210 мільярдів євро з 260 мільярдів євро в країнах G7. Києву Євросоюз планує передати доходи від цих заморожених активів після вирахування податків, що становитиме 2,5 - 3 мільярди євро за 2024 рік. Потім щороку, залежно від відсоткових ставок, на потреби України надходитимуть співмірні суми.

Центробанк Росії має багатомільярдні активи в різних країнах ЄС Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Якщо докладніше, то фінансовий внесок Euroclear становитиме 97 відсотків від чистого прибутку, отриманого в результаті заморозки активів Центробанку РФ. 3 відсотки прибутку після сплати податків депозитарій Euroclear може залишити собі для забезпечення ефективності своєї роботи. Крім того, депозитарію буде дозволено тимчасово утримувати 10 відсотків від суми внеску як буфер для управління ризиками, пов'язаними з війною в Україні. Цю суму будуть постійно переглядати і - в разі потреби - збільшувати. Кошти, збережені, але не використані для покриття цих витрат, будуть передані Україні не пізніше того моменту, коли Росія припинить свою агресивну війну і її активи буде розморожено.

Якщо у ЄС затвердять цю пропозицію, а для цього її мають підтримати одноголосно, то перші кошти буде передано на потреби України вже в липні 2024 року. Передбачається, що транші будуть переказувати двічі на рік. Скільки країнам Євросоюзу знадобиться час, щоб ухвалити остаточне рішення, поки що незрозуміло, але пропозицію щодо першої фази було ухвалено за два місяці. За словами одного високопоставленого європейського дипломата, з яким спілкувалася DW, нову пропозицію Єврокомісії навряд чи буде схвалено на саміті ЄС 21-22 березня, адже проти використання переданих Україні коштів на зброю для ЗСУ виступає Угорщина.

На що призначені кошти, які ЄС хоче передати на потреби Києва

Більшу частину з цих 2,5 - 3 мільярдів пропонується передати в Європейський фонд миру (ЄФМ) для надання військової допомоги Україні. Так, у 2024 році 90 відсотків суми буде спрямовано на постачання військового обладнання через ЄФМ, а 10 відсотків - до бюджету ЄС на підтримку України. Цю пропорцію переглядатимуть щорічно, причому перший перегляд пропонується провести вже до 1 січня 2025 року.

На запитання про те, чи можуть ці заходи якось вплинути на статус євро як світової валюти, чиновники в Брюсселі відповідають заперечно. "Ми проводили неофіційні переговори з Європейським Центральним банком і впевнені, що наші пропозиції враховують висловлені ним раніше побоювання, - сказав високопосадовець ЄС. - Сама по собі ця ситуація безпрецедентна, ми вперше стикаємося з подібним. Заморожування активів Центрального банку Росії було здійснено вперше, при цьому наша мета - отримати частину надприбутку приватного фінансового оператора. Ми не думаємо, що це вплине на використання або стабільність євро".

Звідки взявся цей надприбуток з російських активів

24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, у фінансових установах на території ЄС перебували величезні суми активів Центрального банку РФ. За лічені дні - або навіть години - Євросоюз вирішив їх заморозити. З того самого моменту і доти, доки санкції щодо Росії залишаються чинними, операції з цими активами неможливі. Це створило виняткову ситуацію, зокрема, щодо активів, заморожених у центральних депозитаріях.

Це фінансові інститути, які опікуються узгодженням угод між покупцями і продавцями цінних паперів. У ЄС центральних депозитаріїв небагато, найбільші з них - Euroclear і Clearstream. Центральні депозитарії зазвичай не зберігають цінні папери у себе на рахунках, а в рамках своєї бази даних відкривають рахунки іншим депозитаріям. Таким чином, цінні папери просто проходять через них, поки операції узгоджуються протягом кількох годин або діб.

Саме на рахунках центральних депозитаріїв через санкції ЄС опинилася переважна частина активів Центрального банку Росії. І поки час минає, вони генерують дедалі більше й більше ліквідності - деякі облігації приносять дивіденди, у якихось цінних паперів настав термін погашення, і таким чином основна сума активів перетворилася на грошові кошти. І ця готівка, ліквідні активи, заморожені так само, як облігації та цінні папери.

Цю ліквідність не може бути переміщено за межі центрального депозитарію, але центральний депозитарій має нею керувати. Він не може зберігати їх на своїх рахунках, а розміщує на коротко- і середньострокових депозитах у центральних банках. Досі це приносило великий дохід, і він продовжує зростати. Але, наголошують у Брюсселі, цей винятковий дохід існує тільки завдяки рішенню про іммобілізацію активів, він - її прямий наслідок, адже за нормальних умов центральні депозитарії не повинні приносити такі надходження. У підсумку центральні депозитарії відобразили ці доходи як прибуток на своїх рахунках і платять з них податки.

Паралельно на міжнародному рівні точиться дискусія про самі заморожені суверенні активи РФ. Але в Брюсселі вважають, що це окрема тема. Пропозиції Єврокомісії стосуються виключно додаткових доходів з активів і жодним чином не впливають на основний капітал, знерухомлений у ЄС.