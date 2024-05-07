ЄК: Доходи з активів РФ можуть "запрацювати на Київ" до літа

Країни ЄC незабаром погодять використання доходів з активів РФ на допомогу Україні, розраховують в Єврокомісії. Там очікують, що перші перерахування цих доходів для підтримки Києва почнуться до літа.

У Європейській Комісії розраховують, що країни-члени Європейського Союзу оперативно погодять пропозицію щодо спрямування більшої частини доходів від заморожених активів Росії на закупівлю озброєнь для України, повідомляє "Укрінформ".

"Ми сподіваємося на швидке погодження між країнами-членами, щоб перші платежі могли бути зроблені вже до літа", - зазначив у вівторок, 7 травня, речник Єврокомісії Крістіан Віганд.

Він зауважив, що на рівні робочих груп Ради ЄС це питання вже обговорювалось декілька разів. "Чергове таке обговорення, як ми очікуємо, відбудеться вже завтра. Тож ми сподіваємося на швидке ухвалення цієї пропозиції країнами-членами", - розповів Віганд.

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Німеччина підтримує використання доходів РФ на зброю для України

Згідно з пропозицією Єврокомісії, представленою у березні, 90 відсотків доходів з активів РФ спрямовуватимуть на постачання військового обладнання Україні через Європейський фонд миру, ще 10 відсотків - перераховуватимуть до бюджету ЄС для подальшого використання на підтримку України.

6 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) підтримав цю пропозицію, також зазначивши, що ухвалення відповідних рішень "відбудеться швидко".

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