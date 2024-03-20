Боррель представив пропозицію щодо доходів від активів РФ

Верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель запропонував країнам-членам ЄС спрямувати доходи від заморожених активів РФ на закупівлю зброї для України.

Верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель офіційно представив країнам блоку пропозицію щодо використання доходів від російських активів, заморожених в Європі, для закупівлі зброї для України. 90 відсотків від цих доходів Боррель пропонує спрямувати у Європейський фонд миру.

"90 відсотків буде виділено через Європейський фонд миру, а 10 відсотків - через бюджет ЄС, - написав Боррель у своєму Twitter в середу, 20 березня. - Чекаю на швидке ухвалення Радою. Це продемонструє єдність ЄС і готовність підтримувати Україну та її народ".

Напередодні Боррель представив свою пропозицію журналістам. Зокрема, він тоді уточнив, що 10 відсотків пропонується перерахувати до бюджету ЄС, аби використати їх для "підвищення спроможності української оборонної промисловості".

Водночас у Кремлі заявили, що пропозиція керівника зовнішньополітичної служби ЄС нібито підриває основи міжнародного права.

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Близько 70 відсотків усіх російських активів, які заморожені на Заході зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Йдеться різні цінні папери та готівку російського Центробанку на суму, еквівалентну 190 мільярдам євро, нагадує Reuters.

Як пише агенція, минулого тижня високопоставлений чиновник ЄС заявив, що до 2027 року російські активи, заморожені в ЄС, ймовірно, принесуть від 15 до 20 мільярдів євро прибутку після сплати податків.