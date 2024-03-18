Рада ЄС: Україні - 5 млрд євро, РФ - санкції за Навального

Конфіскацію на користь України прибутків від заморожених активів РФ міністри закордонних справ Євросоюзу на засіданні не погодили, бо хочуть детальніше вивчити правові аспекти цього кроку.

Двома найважливішими рішеннями Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, яка пройшла в понеділок 18 березня у Брюсселі, стало виділення додаткових п'яти мільярдів євро на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру, а також домовленість про запровадження санкцій проти РФ за смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

"Ми домовилися запровадити санкції проти осіб, відповідальних за вбивство Олексія Навального. Це 30 фізичних і юридичних осіб", - повідомив на пресконференції після засідання верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Країни ЄС можуть купувати боєприпаси для ЗСУ "там, де хочуть"

До зустрічі підключився в онлайн форматі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Після того, як ми послухали міністра Кулебу, стало зрозуміло, що необхідні термінові дії на підтримку України", - розповів Боррель.

За його словами, рішення про виділення ще п'ятьох мільярдів євро Україні зробить військову підтримку "передбачуваною", дасть змогу продовжувати закупівлю зброї та підтримувати роботу тренувальної місії ЄС для Збройних сил України (ЗСУ), яка діє з листопада 2022 року.

"Фонд допомоги України призначений лише для допомоги Україні, а не для розвитку європейської оборонної промисловості", - наголосив Боррель, відповідаючи на запитання журналістів. Він пояснив, що кожна країна-член ЄС, яка "хоче закуповувати боєприпаси для України поза межами Євросоюзу, має право на відшкодування з Європейського фонду миру". При цьому Брюссель дає можливість національним урядам шукати снаряди для ЗСУ "там, де вони хочуть: брати з власних запасів, закуповувати у європейських виробників або на оборонних підприємствах будь-якої країни світу".

Боррель також відзначив, що ініціатива уряду Чехії з закупівлі 800 тисяч боєприпасів для ЗСУ теж може цілком законно скористатися бюджетом Фонду допомоги Україні, щоб відшкодувати частину коштів за снаряди тим країнам-членам, які взяли учать в ній.

По конфіскації прибутків від активів РФ ще немає консенсусу

Ще одним важливим питанням, яке було винесене на порядок денний засідання, стала конфіскація прибутків від заморожених російських активів.

"Ідеться про конфіскацію прибутків, ми не говоримо про самі заморожені капітали. Наше завдання взяти їх, і використати на користь України", - наголосив Боррель. Він не уточнив, про яку саме суму йдеться, лише зауважив, що вона є "істотною".

За словами дипломата, поки конфіскація прибутків не має одностайної підтримки міністрів, зокрема деякі країни стурбовані "аспектами законності і фінансових наслідків", але "був сильний консенсус". "Я не можу сказати, що хтось був проти, але вони хотіли почути конкретну пропозицію, щоб почати вивчати юридичні моменти", - пояснив Боррель. Він повідомив, що планує за декілька днів представити цю пропозицію, яку обговорять спільно з Європейською Комісією, щоб держави-члени змогли вивчити її перед самітом ЄС, який пройде у Брюсселі 21-22 березня.